ائتلاف دعم مصر يفتتح مقرين ببورسعيد ودمياط

- النائبة سعاد المصرى: تحقق التواصل مع المواطنين وتدعم المشروعات الصغيرة أمانى العزازى: يفتتح المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أول مقرات الائتلاف بمحافظتى بورسعيد ودمياط، بحضور عدد من المحافظين، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، ونواب البرلمان ورجال الأعمال.وقال

– النائبة سعاد المصرى: تحقق التواصل مع المواطنين وتدعم المشروعات الصغيرة



أمانى العزازى:

يفتتح المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أول مقرات الائتلاف بمحافظتى بورسعيد ودمياط، بحضور عدد من المحافظين، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، ونواب البرلمان ورجال الأعمال.

وقالت النائبة سعاد المصرى عضو الائتلاف ونائبة بورسعيد، فى تصريحات لـ”المال”، إن افتتاح مقر للائتلاف ببورسعيد يمكن نوابه من التواصل بشكل افضل حيث يستهدف اقامة مشروعات صغيرة للشباب وتوفير فرص عمل.

ولفتت المصري إلى أن تجربة الائتلاف كانت مميزة، في منطقة ديرب نجم بمحافظة الشرقية ونفذت دورا في توفير فرص عمل، وقالت إنه يعني بالتوسع فى تقديم الخدمات ويهتم اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة وتنمية فكر العمل الحر، ويتبني منهج ريادة الأعمال.

وأشارت المصرى إلى أنها كممثل للائتلاف ووكيل للجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان المصري تسعى لجلب مزيد من فرص إقامة المشروعات الصغيرة ببورسعيد وتحول الشباب للعمل بالصناعة بديلا عن التجارة في ظل السياسة التى ينتهجها الائتلاف.

وقالت إن بورسعيد حققت تجربة رائدة بتطبيق أول نموذج للمجمعات الصناعية جاهزة التراخيص وفي طريقها لتنفيذ المجمع الصناعي الثاني بدعم من اللواء المحافظ عادل الغضبان.

يذكر أن ائتلاف دعم مصر يمثل إئتلاف الأغلبية في مجلس النواب المصري، وقد بلغت جملة المقرات التي افتتحها خارج العاصمة حتى الآن 10 مقرات.