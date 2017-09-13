ائتلاف دعم مصر يبحث التعاون مع غرفة التجارة الأسترالية

المال – خاص شملت أجندة لقاءات وفد ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد السويدى، خلال زيارته إلى أستراليا، لقاءًا مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الأسترالية.وشهد اللقاء، بحث سبل التعاون بين البلدين، وعرض فرص الاستثمار فى مصر، والتعرف على متطلبات السوق الأسترالية لزيادة حجم التبادل التجار

المال – خاص



شملت أجندة لقاءات وفد ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد السويدى، خلال زيارته إلى أستراليا، لقاءًا مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الأسترالية.

وشهد اللقاء، بحث سبل التعاون بين البلدين، وعرض فرص الاستثمار فى مصر، والتعرف على متطلبات السوق الأسترالية لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وقال السويدى، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن مصر بوابة أفريقيا للتجارة والاستثمار، وأنها قُبلة واعدة للمستثمرين من مختلف دول العالم.

كانت زيارة ائتلاف “دعم مصر” إلى أستراليا، قد شهدت تسليم المهندس محمد السويدى، رئيس الائتلاف، دعوة إلى رئيس برلمان أستراليا، هونت تونى سميث، من رئيس مجلس النواب المصرى، الدكتور على عبد العال لزيارة القاهرة.

كما عقد الائتلاف، عدد كبير من اللقاءات، مع مدير عام منظمة التجارة الدولية فى أستراليا، وأعضاء الغرفة العربية بملبورن، كما تم خلال الزيارة تدشين جمعية أصدقاء مصر فى البرلمان الأسترالى، وتم كذلك عقد لقاء مع ممثلى لجنة حقوق الإنسان.