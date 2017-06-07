ائتلاف دعم مصر: مد انعقاد البرلمان لمنتصف يوليو

ياسمين فوازقال النائب أحمد زيدان المنسق الإعلامي لائتلاف "دعم مصر" أن الاغلبية البرلمانية قررت بشكل نهائي مد عمل دور الانعقاد الحالي حتى منتصف يوليو القادم، مؤكدا أن الإجازة البرلمانية كان مقررا لها أن تبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الجارى ولمدة ثلاث أشهر إلا أن أغلب النواب طالبوا بتأجيلها بسبب

ياسمين فواز

قال النائب أحمد زيدان المنسق الإعلامي لائتلاف “دعم مصر” أن الاغلبية البرلمانية قررت بشكل نهائي مد عمل دور الانعقاد الحالي حتى منتصف يوليو القادم، مؤكدا أن الإجازة البرلمانية كان مقررا لها أن تبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الجارى ولمدة ثلاث أشهر إلا أن أغلب النواب طالبوا بتأجيلها بسبب تكدس أجندة المجلس بالعديد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “ائتلاف دعم مصر” في تصريحات لـ”المال” أن الائتلاف ينتظر رد الحكومة علي مقترح تقدم به الائتلاف ينص على استقطاع 15% من فائض حسابات الصناديق الخاصة لسد عجز الموازنة سنويا، إضافة إلى الـ 15٪ التي تستقطعها المالية سنويا.

وقال إن المقترح جاء بعد موافقة الحكومة علي مقترح للنائب محمد السويدى رئيس الائتلاف بدعم البطاقات التموينية بمليار جنيه.