ائتلافات وتحالفات تطلق 7 مؤتمرات لمساندة السيسى

موسى يبدأ الدعاية 25 فبراير سلوى عثمان قبيل انطلاق ماراثون الدعاية الانتخابية لمرشحى رئاسة الجمهورية يوم 24 فبراير، أعلنت العديد من الأحزاب والتحالفات دعمها للرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، كما أعلنت حملة المرشح المنافس، المهندس موسى مصطفى موسى، عن مجموعة من الفاعليات. وأعلن المهندس ياسر قو

موسى يبدأ الدعاية 25 فبراير

سلوى عثمان

قبيل انطلاق ماراثون الدعاية الانتخابية لمرشحى رئاسة الجمهورية يوم 24 فبراير، أعلنت العديد من الأحزاب والتحالفات دعمها للرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، كما أعلنت حملة المرشح المنافس، المهندس موسى مصطفى موسى، عن مجموعة من الفاعليات.

وأعلن المهندس ياسر قورة، المنسق العام لاجتماع «رؤساء الأحزاب السياسية» الذى خرج بائتلاف للأحزاب الداعمة للسيسى منها: «المحافظين» و«مستقبل وطن» و«الوفد» و«التجمع»، عن تنظيم 6 مؤتمرات متتالية خلال فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، أحدها بمنطقة إمبابة، وآخر بمحافظة الغربية بداية شهر مارس المقبل، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن أماكن المؤتمرات ومواعيدها خلال الأسبوع الحالى.

وقال قورة إن الأحزاب المجتمعة قررت حث المصريين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية كأحد أشكال دعم الدولة، وتأكيد أهمية المشاركة، مضيفا أن المصريين الذين سيقررون الإدلاء بأصواتهم سيكون الرئيس السيسى هو اختيارهم، وهو ما يحقق هدف المبادرة.

وعلى صعيد آخر، صرح محمد عبد الله، المتحدث باسم الحزب الدستورى الاجتماعى الحرــ أحد الأحزاب المؤسسة لـ«التحالف السياسى المصرى»- أنهم بصدد تنظيم مؤتمر يوم 27 فبراير تحت عنوان «رسالة للعالم»؛ ستتمثل محاوره فى إظهار صورة مصر باعتبارها مهدًا للديانات، وأن المصريين يقفون صفا واحدا ضد الإرهاب، كما سيدعم المؤتمر الرئيس السيسى بعد إعلان فترة الدعاية الانتخابية.

وعلى صعيد حملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى، أعلن الدكتور عادل عصمت، المتحدث باسم الحملة، أن أولى فاعلياتها سيكون بمؤتمر صحفى يوم 25 فبراير، واصفا إياه بأنه أول وأكبر مؤتمر لموسى بعد إعلان ترشحه للرئاسة.

وأوضح أنه من المقرر أن يجرى موسى العديد من الجولات بالمحافظات، بدءًا من المنيا ثم الإسكندرية والبحيرة والفيوم، ضمن خطة الحملة التى ستقيم مؤتمرات أخرى تباعا.