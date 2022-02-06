إي كاردز تستهدف إصدار 300 ألف بطاقة ذكية لخدمات الرعاية الصحية في زيمبابوي

قال محمود كمال، الرئيس التنفيذي لشركة اي كاردز التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية أن شركته تستهدف اصدار 300 ألف بطاقة ذكية كمرحلة أولي في زيمبابوي بعد توقيع عقد تشغيل وإدارة خدمات الرعاية الصحية الذكية بها مع شركة TGI

وأوضح كمال علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة أمس للاعلان عن توقيع الشراكة أن مدة الاتفاق مع زيمبابوي تصل إلي 10 سنوات ، وتخطط الشركة للوصول إلي 1.5 مليون بطاقة

وتابع أنه سيتم ايضا تدشين 1850 نقطة بيع تصل إلى 7 الاف نقطة بيع وفقا للخطط المستهدفة ، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق للشركة للتوسع في أسواق أفريقيا .

علي صعيد آخر ، كشف كمال عن تحقيق شركته معدل نموا في إيراداتها خلال العام الماضي بنسبة بلغت 400%