«إي كاردز» تزود «بريميوم كارد» بحلول ekyc وتتولى إصدار وتشغيل بطاقاتها الذكية

يدعم تلبية الطلب المتنامي على المنتجات التمويلية التي تقدمها Premium Card وبالاستفادة من البنية التحتية الذكية المتطورة التي توفرها "إي كاردز".



وقعت شركة “إي كاردز” ecards العاملة في الحلول الذكية المتكاملة، إحدى شركات مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، اتفاقية تعاون مع شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل ويشار اليها (بريميوم كارد Premium Card) ، لتزويدها بباقة من الحلول الذكية لأنظمة وتطبيقات التعرف علي الهوية والتسجيل الإلكتروني ekyc (آلية إعرف عميلك رقميا).



وبموجب الاتفاقية تتولى “إي كاردز” إصدار وإدارة وتشغيل البطاقات الذكية الخاصة ببرامج وخدمات شركة بريميوم، بما يدعم تلبية الطلب المتنامي على المنتجات التمويلية التي تقدمها Premium Card وبالاستفادة من البنية التحتية الذكية المتطورة التي توفرها “إي كاردز”.



وتأتي الاتفاقية، في ظل حرص الطرفين على دعم استراتيجية الدولة المصرية الناجحة للتحول الرقمي وتوفير المزيد من الآليات الجذابة لتشجيع المواطنين على اعتماد أدوات الدفع الإلكتروني والاتجاه نحو المعاملات غير النقدية، وفي الوقت ذاته خدمة الأهداف التوسعية للشركتين في مصر.



كما تلقى خدمات Premium Card إقبالا كبيرا في مصر حيث تقدم أول بطاقة تقسيط على 10 أشهر بدون فوائد في مصر، بما يمكن الجمهور من الشراء والدفع على أقساط والتسوق عبر أكثر من 2500 منفذ في جميع أنحاء مصر تغطي احتياجات عديدة للجمهور مثل الهواتف المحمولة والفنادق والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأثاث والمجوهرات والملابس والإكسسوارات والأحذية والحقائب والبصريات ومستحضرات التجميل وغيرها.



وأطلقت Premium Card أعمالها في مصر عام 2002 وتمكنت من تقديم خدماتها لأكثر من 150 ألف أسرة وبحجم تعاملات سنوية تتجاوز 1.2 مليون معاملة، وتسعى الشركة لمواصلة تعزيز سمعتها البراقة كمؤسسة غير مصرفية رائدة وموثوق بها في مصر.



أما “إي كاردز” فتواصل تسخير إمكاناتها وخبراتها الطويلة في مجال إدارة وتشغيل البطاقات الذكية لصالح قطاع البنوك والهيئات والمؤسسات المالية، من أجل تعزيز مسيرة التحول الرقمي في مصر، وهي تتبع استراتيجية توسعية شاملة تشمل تنويع منتجاتها الرقمية وفي الوقت ذاته تلبية المزيد من الطلب على البطاقات الذكية المتطورة وما يرتبط بها من خدمات إدارة وتشغيل.



و عبر اسامة فريد – العضو المنتدب لشركة بريميوم كارد عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تخدم خطط التوسع والنمو الطموح لدى كلا الطرفين.



وأضاف محمود كمال العضو المنتدب لشركة “إي كاردز” : “متحمسون للتعاون مع شركة بريميوم التي نجحت خلال 19 عاما من تواجدها في السوق المصرية من بناء اسم كبير في عالم خدمات الائتمان بحيث أصبحت تقدم خدماتها لعشرات الآلاف من الأسر وفقا لخطط وعروض جذابة، ونسعى إلى دعم الشركة في مشوارها الناجح في مصر عبر تزويدها بباقة من الحلول والبرمجيات والتطبيقات التي ستمكنها من تعزيز تواجدها الرقمي وخدمة المزيد من العملاء بتقنيات هي الأكثر احترافية عالميا ووفقا لأقصى معايير الأمن والأمان”.



