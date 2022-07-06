«إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» تتوسع في 3 دول عربية وأفريقية

أعلنت اليوم مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م (كود البورصة المصريةEFIH.CA)، وهي الشركة الرائدة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية وأول شركة Fin-tech بالمعنى الحديث في مصر، عن أبرز التطورات التشغيلية خلال عام 2022، حيث شهد النصف الأول نشاطاً ملحوظًا للمجموعة وذلك بعد أن قامت بالتوسع في نطاق أعمالها خارج السوق المصري في كل من السودان وليبيا وزيمبابوي، إضافة إلى تحقيق مزيد من التعاون والأعمال المشتركة مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المصرية، في مقدمتها وزارة المالية وهيئة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووزارة الخارجية ووزارة العدل والتضامن الاجتماعي، ووزارة السياحة، ووزارة الزراعة، علاوة على عدد من البنوك، ويأتي هذا في ضوء مستهدفات الدولة والبنك المركزي المصري للتحول الرقمي والشمول المالي .

ونجحت شركة “خالص” للمدفوعات الرقمية التابعة لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، فى تقديم خدماتها داخل محطات الوقود التابعة لمصر للبترول، بما فيها خدمات التحصيل والسداد الإلكتروني للمشتريات والسحب النقدي.

وقام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، في إطار سياسة الدولة المصرية نحـو تفعيـل نُـظـم التحصيل الإلكتروني واتساقًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي.

ويتيح ذلك البروتوكول أدوات السداد الإلكتروني لمسابقة التعيين في وظيفـة ملحـق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي من خلال السداد عن طريق المنصة الإلكترونية لوزارة الخارجية، بما يسمح لهم تسجيل بياناتهم، ورفع المستندات الخاصة بالتقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية.

وباعتبارها الشريك الرقمي الأمثل للحكومة المصرية، أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” مشاركتها للمرة الأولى في الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض بترول مصر “إيجبس 2022” فضلا عن رعايتها للحدث الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير في مركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار “شمال أفريقيا والبحر المتوسط. تلبية احتياجات اليوم من الطاقة”.

كما شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، توقيع عقد اتفاق بين كل من وزارة العدل، وبنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، يتم بمقتضاه تحصيل رسوم الشهر والمصاريف الإدارية المستحقة عن تقديم طلبات الشهر عن بعد أو يدويا، عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية المدفوعة عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل ماكينات الصرف الآلي (ATM)، ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، وشبكة الإنترنت.

وعلى صعيد الاستثمارات الجديدة لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، قررت المجموعة المساهمة في صندوق «Nclude» بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تتبناها وتهدف إلى دعم الشركات الناشئة بالسوق المصرية المختصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية وتحظى بمقومات نمو عالية، سعيًا إلى تعزيز الدور الذي تلعبه المجموعة في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني في مصر، بالإضافة إلى تنمية إيراداتها من نشاط إدارة المعاملات المالية الرقمية.

كما شهد العام الحالى أولى خطوات المجموعة للتوسع خارج السوق المصري، حيث وقّعت شركة “إي كاردز” الرائدة في حلول البطاقات الذكية المتكاملة، إحدى شركات مجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، اتفاقية لتقديم خدمات الرعاية الصحية رقميًا من خلال تعاقد 10 سنوات لتشغيل وإدارة البطاقات الذكية للمنظومة الطبية في دولة زيمبابوي، بالتعاون مع شركة Tres Groupe International (TGI)، الرائدة في تقديم خدمات الوساطة والاستشارات وإدارة خدمات الرعاية الصحية في عدة دول إفريقية (دول الساداك).

ثم أنشأت المجموعة قطاعاً جديداً للتوسع الخارجي، برئاسة الدكتور محمد نصر لقطاع الشئون الدولية والإفريقية، وذلك بهدف التوسع خارج السوق المصري في عدد من الدول الأخرى وتنفيذاً لاستراتيجية التوسع في تقديم خدماتها للقارة الإفريقية، ونقل تجربتها المميزة في جهود التحول الرقمي في مصر إلى الدول الإفريقية.

وفى ذات الفترة رافق وفد من مجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط في زيارته لدولة السودان، وقد أبدى وزير المالية السوداني رغبته في استقطاب التجربة المصرية في التحول الرقمي المالي بقيادة المجموعة وشركاتها التابعة التي تعد ذراع الدولة المصرية القوي والمرن والسريع لتنفيذ خطط التحول الرقمي.

كما وقّعت مجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» مذكرة تفاهم مع وزارة المالية الليبية، بهدف التعاون في تقديم خدمات التحول الرقمي والسداد الإلكتروني للحكومة الليبية، وتطوير وإدارة أنظمة المعلومات المالية والمحاسبية في الوزارة، ما يعد خطوة استراتيجية تعكس توجه مجموعة نحو التوسع في القارة الإفريقية.

وعلى صعيد تعاون المجموعة مع الهيئات الحكومية وفيما يخص التحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي في مصر، فقد أعلنت مجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» عن تدشين أولى خطوات تفعيل الشراكة التي وقعتها مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتي شهدت التكليف ببدء خدمات المرحلة الأولي في تشغيل وإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتتولى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” بالتعاون مع “إي هيلث” – الشركة الشقيقة لمجموعة «إي فاينانس» تقديم خدمات الدعم الفني لمستخدمي المنظومة في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومقرات الهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.