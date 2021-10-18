إي فاينانس : لأول مرة يتم تغطية الطرح للأفراد 61 مرة في البورصة المصرية (فيديو)

أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس أنه تم مضاعفة الاكتتاب على أسهم الشركة في البورصة المصرية بحوالي 6.8 و تم تغطية حوالي 6 أضعاف و كان الطرح بنسبة كبيرة للأجانب و التي تمثل 72٪ ، و المؤسسات 69٪ ، و الأفراد 3٪ .

و قال سرحان خلال لقاء عبر الفيديوكونفرنس مع برنامج الأسواق العربية على فضائية العربية نجاح جيد أن يكون هناك مستثمرين أجانب و عرب في الطرح العام و فوجئنا بأن صورة إي فاينانس قوية لديهم و استطعنا جذب اعداد كبيرة ، حيث وصل تغطية الطرح للأفراد اول أمس 61 مرة و لأول مرة يحدث هذا في البورصة المصرية .

واضاف سرحان أنه كان هناك طلبات مقدمة من أفراد للكورنر ستورن وبدلا من ان يكون شخص واحد ، إرتأينا أن يكون أكثر من شخص و هذا ما حدث في شريحة ال 10٪ التي تم زيادتها والاكتتاب عليها حيث أنها توزعت على اكثر من صندوق اجنبي و عربي و تم تغطيتها أكثر من 6 أضعاف .

و رفض سرحان الكشف عن اسماء المشترين ، قائلا الحوكمة بتقول أن بعد نقل أسماءهم على شاشة البورصة يتم الإعلان عن أسماءهم و سيكون يوم الاربعاء القادم .

و أوضح سرحان أن زيادة رأس المال دخل فيها مستثمرين جدد و الحصص الخاصة بهم غير مؤثرة بنسبة عالية يغني مش فوق 4 و 5٪ ، كما أن هيكل المؤسسين لم يتغير بعد طرح نسبة 26٪ .

وأشار سرحان إلي أن تشكيل مجلس الإدارة بعد التداول سيكون جزء من الأعضاء بالانتخاب بسبب نسبة 26% ، كما أن جزء ال 10% زيادة في رأس المال لم يتدخل فيه الشركاء الأصليين ، و جزء ال 15% كان طرح عام وخاص .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة #اي_فاينانس إبراهيم سرحان يتحدث لـ @Nadine_bn عن تفاصيل الطرح الأولي للشركة الذي تمت تغطيته 61 مرة #مصر #الأسواق_العربيةتم النشر بواسطة ‏الأسواق العربية – Al Arabiya Business‏ في الاثنين، ١٨ أكتوبر ٢٠٢١

والأحد علمت “المال” أنه تمت تغطية أسهم الطرح العام لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بحوالي 61 مرة مع اغلاق الاكتتاب بنهاية جلسة اليوم الأحد.