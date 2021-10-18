بورصة وشركات

إي فاينانس : لأول مرة يتم تغطية الطرح للأفراد 61 مرة في البورصة المصرية (فيديو)

لن يتغير هيكل المساهمين في الشركة، بحسب رئيس مجلس الإدارية
محمد مجدي 1:08 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 1:08 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس أنه تم مضاعفة الاكتتاب على أسهم الشركة في البورصة المصرية بحوالي 6.8 و تم تغطية حوالي 6 أضعاف و كان الطرح بنسبة كبيرة للأجانب و التي تمثل 72٪ ، و المؤسسات 69٪ ، و الأفراد 3٪ .

و قال سرحان خلال لقاء عبر الفيديوكونفرنس مع برنامج الأسواق العربية على فضائية العربية نجاح جيد أن يكون هناك مستثمرين أجانب و عرب في الطرح العام و فوجئنا بأن صورة إي فاينانس قوية لديهم و استطعنا جذب اعداد كبيرة ، حيث وصل تغطية الطرح للأفراد اول أمس 61 مرة و لأول مرة يحدث هذا في البورصة المصرية .

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واضاف سرحان أنه كان هناك طلبات مقدمة من أفراد للكورنر ستورن وبدلا من ان يكون شخص واحد ، إرتأينا أن يكون أكثر من شخص و هذا ما حدث في شريحة ال 10٪ التي تم زيادتها والاكتتاب عليها حيث أنها توزعت على اكثر من صندوق اجنبي و عربي و تم تغطيتها أكثر من 6 أضعاف .

و رفض سرحان الكشف عن اسماء المشترين ، قائلا الحوكمة بتقول أن بعد نقل أسماءهم على شاشة البورصة يتم الإعلان عن أسماءهم و سيكون يوم الاربعاء القادم .

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و أوضح سرحان أن زيادة رأس المال دخل فيها مستثمرين جدد و الحصص الخاصة بهم غير مؤثرة بنسبة عالية يغني مش فوق 4 و 5٪ ، كما أن هيكل المؤسسين لم يتغير بعد طرح نسبة 26٪ .

وأشار سرحان إلي أن تشكيل مجلس الإدارة بعد التداول سيكون جزء من الأعضاء بالانتخاب بسبب نسبة 26% ، كما أن جزء ال 10% زيادة في رأس المال لم يتدخل فيه الشركاء الأصليين ، و جزء ال 15% كان طرح عام وخاص .

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رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة #اي_فاينانس إبراهيم سرحان يتحدث لـ @Nadine_bn عن تفاصيل الطرح الأولي للشركة الذي تمت تغطيته 61 مرة #مصر #الأسواق_العربيةتم النشر بواسطة ‏الأسواق العربية – Al Arabiya Business‏ في الاثنين، ١٨ أكتوبر ٢٠٢١

والأحد علمت “المال” أنه تمت تغطية أسهم الطرح العام لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بحوالي 61 مرة مع اغلاق الاكتتاب بنهاية جلسة اليوم الأحد.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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