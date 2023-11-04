«إي فاينانس» راعيًا لمعرض ومؤتمر النقل الذكي TransMEA’23 للعام الثاني

كشفت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية عن مشاركتها الثانية ورعايتها الاستراتيجية لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات TransMEA’23، في دورته الخامسة بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وخلال مشاركة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية في معرض النقل الذكي واللوجستيات TransMEA’23، تكشف عن دورها وأدواتها المتعددة في تمكين التحول الرقمي الخاص بمجالات النقل، وكذلك تمكينها المعهود لنظم النقل البيئية من خلال الاستثمارات الرقمية، فضلاً عن جهودها المستمرة وخطواتها المتواصلة للتعاون مع وزارة النقل في قيادة الثورة الرقمية للقطاع.

وتستعرض “إي فاينانس” أعمالها في التحول الرقمي لمنظومة التحصيل وحجز التذاكر لقطارات هيئة سكك حديد مصر من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق المحمول أو شبكة نقاط البيع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ميكنة نظم البوابات الخاصة بمحطات القطارات والتي وصل عددها إلى 252 بوابة في أربع محطات رئيسية.

كما تقدم المجموعة عرضاً تفصيلياً حول التحصيل الإلكتروني للنافذة الواحدة لسياحة اليخوت من خلال بوابة السداد لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والذي يأتي في إطار توجهات الدولة إلي تعظيم سياحة اليخوت عن طريق منصة إلكترونية تشارك فيها جميع الجهات المعنية بغرض تيسير الإجراءات والموافقات اللازمة مقابل إصدار فاتورة لليخت الأجنبي يتم تحصيلها إلكترونياً بالدولار الأمريكي.

وكذلك تستعرض شركة “إي كاردز” إحدى الشركات التابعة لمجموعة “إي فاينانس”، أدواتها وحلولها الرقمية للمدن الذكيةSmart Cities، بما فيها حلول منظومة سيارات الأجرة الذكية “التاكسي الذكي” والتي تم إطلاقها تجريبياً في مدينة شرم الشيخ، كما تستعرض “إي كاردز” المنصة الرقمية لإدارة ساحات الانتظار عن طريق تطبيق الهاتف المحمول لإمكانية الحجز مقدماً باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

ومن المقرر أن تسلط شركة “إي خالص” إحدى الشركات التابعة لمجموعة “إي فاينانس” بعرض طرق دفع إلكترونية متعددة حديثة “للأوتوبيسات” من خلال منصة إلكترونية متخصصة وعن طريق المواقع الخاصة بشركات نقل الأفراد من خلال البطاقات البنكية أو الدفع عن طريق شبكة نقاط التحصيل التابعة لشركة “إي خالص”.

وصرح إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، بأن المجموعة تعتز بدورها الرائد في مجالات النقل الذكي والمدن الذكية والتحول الرقمي في مختلف قطاعات وزارة النقل، لا سيما السكة الحديد واليخوت السياحية والمدن الذكية والنقل الذكي، وغير ذلك من الجهود المشتركة التي تستعرضها المجموعة خلال مشاركتها الثانية في معرض النقل الذكي واللوجستيات TransMEA2023.

وأكد سرحان على الدور المحوري المهم الذي تقدمه وزارة النقل وجميع قطاعاتها لإرساء القواعد الرئيسية للبنية التحتية التنموية للنقل والطرق والمواصلات والموانئ والمناطق اللوجستية، التي تمثل جميعها شرايين الحركة الاقتصادية لنقل البضائع والخدمات والعمّال والموظفين، وحركة التجارة الداخلية والخارجية يومياً بشكل أكثر ذكاءً وسرعة وأماناً وبأقل تكلفة ممكنة للاتصال المباشر بين جميع عوامل الإنتاج والأسواق، في جميع أنحاء مصر والعالم، الأمر الذي يجب أن يعتمد أيضاً على بنية رقمية قوية.