«إي فاينانس» توقع شراكة مع EG-CERT لتعزيز التحول الرقمي وأمن المعلومات

شهد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات “EG-CERT” التابع للجهاز، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” التابعة لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، وذلك لتعزيز التحول الرقمي وأمن المعلومات.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور أحمد عبد الحافظ نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، والمهندس حسام الجولي العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، وشاركت في رعايته “إي فاينانس” واستضافته مصر في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشمل البروتوكول تعزيز التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي والأمن السيبراني والاستجابة للحوادث وتحليل معامل الطب الشرعي الرقمي وتحليل البرمجيات الخبيثة والهندسة العكسية وتعزيز أمن البنية التحتية المصرية للمعلومات والاتصالات، وتحليل معلومات الحوادث الأمنية والوساطة لحل تلك الحوادث الأمنية.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد عبد الحافظ ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، أن المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات يقوم بالعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم الدعم اللازم لحماية البنية التحتية القومية للمعلومات الهامة خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي ويمتلك كوادر بشرية ويضم فرق عمل متخصصة على أعلى مستوى يقومون على مدار الساعة بمراقبة الأمن السيبراني والاستجابة للحوادث وتحليل معامل الطب الشرعي الرقمي وتحليل البرمجيات الخبيثة والهندسة العكسية.

وأضاف أن الهدف الرئيسي للمركز يتمثل في تعزيز أمن البنية التحتية المصرية للمعلومات والاتصالات من خلال اتخاذ إجراءات استباقية، وجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالحوادث الأمنية، والتنسيق والوساطة بين الأطراف المعنية في حل تلك الحوادث الأمنية والتعاون الدولي مع غيرها من فرق الاستجابة لطوارئ الحاسبات والشبكات في الدول الأخرى.

ومن جانبه أعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية المالكة لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، عن اعتزازه بالتعاون مع “EG-CERT” الوطني، وقال إن شركة “إي فاينانس” الوطنية الرائدة تمتلك الخبرات والكوادر البشرية المتميزة ولها باع طويل في إدارة المشروعات وخاصة المشروعات القومية، وإدارة الشبكات الحكومية وتوفير الأنظمة التي تمكنها من إدارة كل المشروعات.

وأضاف: “أن “إي فاينانس” تملك القدرة على ضمان استدامة المشاريع وتطويرها، ولديها قاعدة من الكوادر عالية المستوي لتنفيذ وإنجاح المشاريع التي تتعلق بالمواطن لما للشركة من خبرات لسنوات عديدة في هذا المجال، وأيضاً تمتلك بنية تحتية عالية التقنية وشبكة إلكترونية مؤمنة ومشفرة وفق معايير الأمن القومي ومنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية”.

وصرَّح المهندس حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، إن التعاون مع “EG-CERT” الوطني، يعكس الثقة والثقل الكبير لشركة “إي فاينانس”.

كما يؤكد قدراتها الهائلة في تقديم خدماتها لكبرى الجهات التكنولوجية والتأمينية في مصر، ولا سيما تلك التي في حجم وثقل المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات “EG-CERT مثل اتاحه خدمات البنية التحتية للحوسبة السحابية و التعاون في مجال وضع و إقرار الضوابط الرقابية والتنظيمية في مجالات امن المعلومات و الأمن السيبراني والتشغيل الآمن لأنظمة المعلومات الحكومية ذات الطبيعة المالية”.