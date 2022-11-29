«إي فاينانس» توقع بروتوكول تعاون مع Visa لتطوير المدفوعات الرقمية بمصر  

وقّعت مجموعة« إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، بروتوكول تعاون مع فيزا، الشركة الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، لتوسيع نطاق تعاونهما بشأن تطوير المدفوعات الرقمية فى مصر، وخلق أساساً صلبا لمزيد من النمو فى التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، يشمل البروتوكول إطلاق منتجات لأول مرة فى مصر ، فضلاً عن مجموعة من المبادرات والمشاريع الرقمية التى من شأنها أن تخلق أساساً صلباً لمزيد من النمو فى المدفوعات الرقمية للقطاعين الحكومي والخاص ضمن رؤية مصر 2030.

خدمات استشارية حول طرح عدد من الحلول المبتكرة

وتضمن بروتوكول التعاون خدمات استشارية حول طرح عدد من الحلول المبتكرة، بالإضافة لتقديم أمثلة حول أفضل الممارسات العالمية والإقليمية للخدمات الحكومية الرقمية وقنوات الدفع، وتطوير خارطة طريق للتحول الرقمي للخدمات العامة وخدمات المدفوعات ذات الصلة بالحكومة بما في ذلك تحصيل المدفوعات وصرف الأموال.

كما يشمل التعاون تطوير عمليات التسويق، وتبادل المعرفة ومبادرات التوعية، ومشاركة البيانات والتحليلات المتعلقة بالمجالات المهمة لتطوير المدفوعات الرقمية، مثل السياحة والتجارة الإلكترونية والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، فضلاً عن مجموعة من المشاريع المشتركة لتعزيز الشمول الرقمي والمالي وتبادل أفضل الخبرات الدولية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز الشمول المالي وبرنامج المعرفة الذي يستفيد من برنامج مهارات الأعمال العملية الخاص بشركة فيزا.

ويتضمن بروتوكول التعاون، المشاركة فى تطوير مبادرات لمساعدة التجار والمستهلكين على الانتقال إلى حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

ومن جانبه أكد إبراهيم سرحان الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، على مواصلة المجموعة التوسع واكتساب المزيد من الإمكانات الجديدة وفق أحدث التطورات والتكنولوجيات العالمية لدعم التحول الرقمي فى مصر، وذلك من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات وتوقيع العديد من شراكات التعاون مع كبرى مؤسسات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية، حيث تفتخر المجموعة بشراكتها الجديدة مع Visa.

وقالت ليلى سرحان المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان: إن المدفوعات لها دور حيوي في تحسين مستوى المعيشة و النمو الاقتصادي، و تلتزم شركة فيزا بدعم خطة الحكومة المصرية للتحول الرقمى عن طريق التعاون وتبادل الخبرات مع كبرى مؤسسات القطاعين العام و الخاص، نفخر بالشراكة الاستراتيجية بين Visa و e-finance ونتطلع لانعكاس الاثار الإيجابية لهذه الشراكة على تحقيق العديد من أهداف التحول الرقمى مثل الشمول المالي و تقديم حلول للدفع سهلة الاستخدام وأسرع وأكثر أمانًا للمصريين.

تم التوقيع بحضور إبراهيم سرحان الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية و ليلى سرحان المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال الشركة في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان و ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر و عمر العطار رئيس قطاع تطوير الاعمال للقطاع الحكومي.

وجاء ذلك خلال مشاركة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، كشريك استراتيجي لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا CairoICT2022، المنعقد خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الحالي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، ومشاركتها فى معرض الرياضة الإلكترونية “Connecta” الثاني ومعرض ومؤتمر “PAFIX” التاسع، وبمشاركة وحضور وزراء المالية والتعليم العالي والبحث العليم والتربية والتعليم والتموين والتجارة الداخلية ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمعرض ومؤتمر CairoICT.