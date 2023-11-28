«إي فاينانس» توقع بروتوكول تعاون مع IBM لدراسة إنشاء منصة مصرفية رقمية

وقعت إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وشركة IBM مصر، بروتوكول تعاون لدراسة إنشاء منصة مصرفية رقمية مدمجة بالذكاء الاصطناعي للبنوك والمؤسسات المالية، بالتوافق مع تعليمات وسياسات البنك المركزي المصرى.

وتهدف المنصة الي توفير وإتاحة أنظمة وخدمات رقمية للبنوك والمؤسسات المالية لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم في إدارة أعمالهم والوصول لعدد أكبر من العملاء وتقديم تجربة استخدام متميزة للعملاء.

بالإضافة إلى خفض تكاليف التشغيل والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة وتقليل التأثير البيئي من خلال إتاحة الخدمات إلكترونياً.

ووفقاً لبروتوكول التعاون، من المقرر أن يوفر التحالف تكنولوجيا متقدمة للقطاع المصرفي واستعمال قدرات منصة IBM Watsonx للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خدمات IBM الاستشارية لتصميم وتطوير والخدمات والأنظمة المختلفة التي يمكن الوصول إليها عبر هذه المنصة.

كما سيتولى التحالف أعمال تطوير البنية التحتية وإنشاء البرمجيات الأساسية وأنظمة سير أعمال مميكنة، بالإضافة إلى نطام الأمن السيبرانى لتأمين البيانات. وسيقوم التحالف بإدارة المنصة وإتاحتها للبنوك والمؤسسات المالية لتطوير الحلول الرقمية للعملاء وتسريع وتيرة الخدمات المصرفية الرقمية في مصر لا سيما البنوك الرقمية.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية: “نهدف إلى تقديم أفضل التقنيات الرقمية لعملائنا بما في ذلك خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في مصر، وكجزء من هذه المبادرة نعمل في إي فاينانس على خطط طرح التقنيات الرقمية للبنوك اعتماداً على قدرات مجموعة شركات إي فاينانس في استدامة تشغيل المنظومات القومية وخبراتها في الخدمات المالية والمصرفية. لذلك، حرصنا على التعاون مع IBM لما تمتلكه من خبرات عالمية وحلول رقمية متطورة بما يسهم في تصميم وتنفيذ منصة رقمية مصرفية للبنوك معززة بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ونرى أن المنصة المصرفية الرقمية ستحقق إستراتيجية البنك المركزي المصرى للشمول المالي ورؤية مصر 2030.”

وتعليقاً على التعاون قالت مروة عباس، مدير عام شركة IBM مصر: “سعداء بهذا التعاون مع إي فاينانس لما ستسهم عنه تلك المبادرة من دراسة وابتكار أفضل تصميم لمنصة رقمية مصرفية تعتمد بشكل كبير على أفضل حلول IBM الرقمية المدمجة بقدرات الذكاء الاصطناعي مما يسهم في طرح رؤية مشتركة وبعض المفاهيم المرتبطة بالخدمات المالية الرقمية والمتوافقة مع تعليمات وسياسات البنك المركزي المصرى. يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة كبيرة للحكومات ومؤسسات القطاع العام التي تتطلع إلى الاستفادة من التقنيات الجديدة لتلبية جداول الأعمال الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، فإن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تمكين الدخول الى عصر جديد من الخدمات مع تحسين كفاءة القوى العاملة وخفض التكاليف التشغيلية.”

وكانت إي فاينانس قد تعاونت مع IBM العام الماضي للتوسع في الخدمات السحابية المقدمة من المجموعة، اعتماداً على تكنولوجيا السحابة الهجينة من IBM، ومن خلال هذا التعاون نجحت إي فاينانس في تقديم خدمات IBM Power Servers على نظم الحوسبة السحابية الخاصة بالشركة داخل جمهورية مصر العربية والتي تتيح لكافة العملاء استخدام IBM Power Servers لتشغيل المنظومات العملاقة بنظام Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

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