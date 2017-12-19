إي فاينانس توفر دفع فواتير الكهرباء إلكترونيًا بالمحافظات

مها أبوودنأعلنت كل من الشركة القابضة للكهرباء، عن تعاقدها مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "e-financ"، الشركة المصرية الرائدة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، لتفعيل خدمة تحصيل الكهرباء إلكترونياً لجميع المحافظات، من خلال عمل الربط الفني والتقني مع كافة شركات الكهرباء (9 شركات) العاملة في

مها أبوودن

أعلنت كل من الشركة القابضة للكهرباء، عن تعاقدها مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “e-financ”، الشركة المصرية الرائدة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، لتفعيل خدمة تحصيل الكهرباء إلكترونياً لجميع المحافظات، من خلال عمل الربط الفني والتقني مع كافة شركات الكهرباء (9 شركات) العاملة في السوق، وهي: شمال القاهرة، جنوب القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، شمال الدلتا، جنوب الدلتا، القناة، مصر العليا، مصر الوسطي.

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فانيانس، أن هذا التعاقد يأتي بهدف تيسير خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للمواطنين والدولة، وتحقيقاً لاتجاهات الدولة المصرية، وبناءَ على توصيات المجلس الأعلى للمدفوعات لتفعيل التحصيل والدفع الإلكتروني وضمان التحصيل في المواعيد المحددة، مشيراً إلى أنه تم توفير شحن عدادات الكهرباء الجديدة لشركة جنوب القاهرة وشمال القاهرة كمرحلة أولي من خلال مكاتب البريد المصري، وذلك لتيسير خدمة الشحن على المواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم الخدمة من خلال القنوات الآتية: “الهيئة العامة للبريد المصري، وشركة مصاري، وشركة Bee، وشركة أمان، وشركة ممكن، وشركة سداد، وشركة تمام، وخالص”.