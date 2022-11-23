«إي فاينانس» تنقل ملكية 4.1 مليون سهم ضمن برنامج تحفيز العاملين والمديرين المميزين

أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، اليوم الأربعاء، نقل ملكية 4.1 مليون سهم من إسهمها إلى شريحة من العاملين والمديرين المميزين ضمن برنامج الإثابة والتحفيز.

أفادت إدارة البورصة المصرية بتنفيذ صفقة شراء ونقل ملكية على 4.1 مليون سهم من أسهم إي فاينانس بجلسة الأربعاء بقيمة إجمالية 60.2 مليون جنيه تقريبًا.

تأتي هذه الصفقة في إطار ما أعلنته إي فاينانس مطلع فبراير الماضى من موافقة على زيادة رأسمالها بقيمة 35.5 مليون جنيه عبر إصدار 71.1 مليون سهم لصالح العاملين والمديرين بها ، وفقا لنظام الإثابة والتحفيز.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن هذه الزيادة جرى اعتمادها من قبل مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة 31 يناير الماضى استنادا إلى قرار الجمعية العامة للمساهمين فى 15 سبتمبر 2021.

ويختص نظام الإثابة والتحفيز بمنح بعض الموظفين والمديرين النشطين حصة صغيرة من أسهم الشركة يستطيعون تداولها (بيعًا وشراءً) تحفيزًا لهم على جهودهم وتشجيعا على الاستمرار وتعزيز روح الانتماء للشركة.

وتتحمل الشركة تكاليف جزء أو كل الفرق بين القيمتين الاسمية والسوقية للأسهم المصدرة لصالح المستفيدين، وفقًا لضوابط تنظمها المادة (50) من قواعد القيد والشطب بالبورصة.

القيمة السوقية لسهم إي فاينانس 16.67 جنيه وفقًا لإغلاق جلسة الثلاثاء.

كيف غيرت «إي فاينانس» ترتيب أكبر 10 شركات فى البورصة المصرية؟

وتبلغ القيمة الاسمية لسهم إي فاينانس 0.50 جنيه للسهم (1.8 مليار سهم)، بينما تبلغ القيمة السوقية للسهم 16.67جنيه تقريبا، وفقا لإغلاق جلسة الثلاثاء بالبورصة المصرية (22 نوفمبر 2022). ارتفع السهم إلى 16.96 جنيه قبل إغلاق جلسة الأربعاء بأقل من ساعتين تقريبًا (12:45).

ولجأت بعض الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى تحفيز العاملين والمديرين لديها بهذه الطريقة، آخرهم أوراسكوم للتنمية مصر، كونتكت المالية القابضة،إي فاينانس للاستثمارات الرقمية والمالية.

وأفصحت أوراسكوم للتنمية مصر فى 27 مارس الماضى إصدار 1.5 مليون سهم لصالح الموظفين بالقيمة الاسمية للسهم، في إطار برنامج إثابة وتحفيز للعاملين والمديرين بها.

كما أفصحت كونتكت المالية القابضة فى (24 مارس ) عن تنفيذ عملية شراء 9.3 مليون سهم جرى إصدارهم لصالح العاملين والمديرين في إطار نظام الإثابة والتحفيز.

كذلك وافقت عمومية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية في 26 يونيو الماضى على منح 5% من أسهمها للمديرين والعاملين فى إطار برنامج إثابة وتحفيز يجرى التحضير لإصداره .

كما وافق البنك المصري الخليجي في 27 يوليو الماضي علي تجديد برنامج إثابة وتحفيز للمديرين والعاملين عبر منحهم 3% من الأسهم مجانا كحد أقصى.

فاينانس طرحت 26.1% من أسهمها فى البورصة منذ عام تقريبًا

وطرحت إي فاينانس 26.1% من إجمالى أسهمها فى البورصة المصرية منذ عام تقريبًا (أكتوبر 2021) بمتوسط سعر 13.98 جنيه للسهم بقيمة إجمالية قدرها 5.8 مليار جنيه.

وقسمت إى فاينانس الحصة محل الطرح ( 417.7 مليون جنيه)، بين طرحين، أحدهما خاص بعدد 392 مليون سهم تمثل 93.8%، والآخر عام بعدد 25.7 مليون سهم تقريبا تمثل 6.17% من إجمالى الأسهم المطروحة.

وأعلنت البورصة، فى 17 أكتوبر الماضى، تغطية الطرح العام بمعدل 61.36 مرة، بينما تراوحت تغطية الطرح الخاص للمؤسسات بين 3 إلى 4 مرات وفقًا لتغطية المال الموسعة للطرح.

وبدأ التداول على سهم إي فاينانس فى البورصة بجلسة 20 أكتوبر 2021، وصعد السهم فى تلك الجلسة بشكل صاروخى ليغلق على ارتفاع بنسبة 50.2% عند مستوى 21 جنيهًا.

تأسست إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن عملية انقسام فى ديسمبر 2020، عن الشركة الأم التي تحمل اسم (تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أي فينانس) المتواجدة في السوق المصرية منذ عام 2005 (كانت تحت اسم راية وجرى تعديل الأسماء أكثر من مرة).

وبلغت قيمة المدفوعات الحكومية التى تتعامل فيها الشركة حوالى 2.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2020، مقسمة إلى 1.4 تريليون جنيه مدفوعات و0.7 تريليون جنيه متحصلات.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 924.4 مليون جنيه موزعا على 1.84 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم، ويوزع هيكل ملكيتها (قبل الصفقة) بين ثلاثة بنوك حكومية، أكبرها بنك الاستثمار القومى المساهم الأكبر ، بنك مصر ، البنك الأهلى المصرى .

كما تساهم شركتي ، بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، والمصرية للمشروعات الاستثمارية (أسيب)، بنسب مختلفة، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة (بعد الطرح) تحت سقف الـ5%.

وأعلنت إي فاينانس في 11 أغسطس الماضى دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى هيكل الملكية بشراء 25% من أسهمها بقيمة إجمالية قدرها 7.49 مليار جنيه تقريبا ليصبح أكبر المساهمين فى الشركة.