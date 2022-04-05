أعلنت مجموعة”إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” عن إنشائها قطاعاً جديداً للتوسع الخارجى، برئاسة الدكتور محمد نصر لقطاع الشئون الدولية والإفريقية.

قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية”، إن أحد أهم محاور استراتيجية المجموعة خلال السنوات القادمة والتي تم التنويه عنها من قبل، وبعد نجاح طرح المجموعة في البورصة المصرية يكمن هدفها في نقل ما تم إنجازه في جمهورية مصر العربية بمجال التحول الرقمي إلى الأشقاء الأفارقة.

وأوضح أنه لنجاح وسرعة المجموعة في تنفيذ هذا المحور الاستراتيجي والذي تركز عليه المجموعة فقد تم إنشاء هذا القطاع الجديد والذي سيكون مسؤولاً عن التوسع في تقديم الخدمات المختلفة للمجموعة في القارة الإفريقية سواء من خلال إتمام شراكات استراتيجية أو النظر في استحواذات علي كيانات قائمة والتي من خلالها تستطيع المجموعة فتح أسواق جديدة وتعظيم العوائد لمساهميها.

ويتمتع الدكتور محمد نصر رئيس قطاع الشئون الدولية والإفريقية، بأكثر من 20 عاماً من الخبرات المتنوعة فى السوق العالمي وبالأخص السوق الإفريقى، وقد أنجز الكثير من المهام في دول إفريقية عديدة منها غينيا الاستوائية، والكاميرون، وتشاد، والسنغال، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وأفريقيا الوسطي، بإلاضافة إلى كل من ليبيا، والجزائر، وناميبيا، وزيمبابوي وغيرها من الدول الإفريقية، وكذلك الدول الأوروبية والأسيوية أيضاً.

وتهدف المجموعة للتوسع والتواجد في إفريقيا، لتعزيز دور مصر المشارك في بناء وتنمية الدول الشقيقة الأكثر احتياجاً إلى تسريع النمو من خلال الاستفادة بتجارب التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في جمهورية مصر العربية.