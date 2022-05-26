«إي فاينانس» تفوز بجائزة الريادة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي

فازت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، المتخصصة في خدمات التكنولوجيا المالية وحلول التحول الرقمى، بجائزة الريادة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي في مصر لعام 2021 باعتبارها أكثر الشركات تأثيرا في الاقتصاد المصري .

وجاء تكريم “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية في احتفالية “bt100” السنوية الخامسة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وتم تكريم المجموعة نظرا لدورها البارز في دعم توجهات الدولة نحو رقمنة جميع الخدمات وتعميم مظلة الشمول المالي، فضلا عن دورها الرائد في التحول الرقمي.

و قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، إن النتائج المتميزة والإنجازات الكبيرة التي تصل إليها المجموعة نابعة في الأساس من حرصها الرئيسي على دعم التنمية الاقتصادية انطلاقاً من التحول الرقمي المالي والتكنولوجيا المالية بدعم وشراكة كبرى الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية العامة والخاصة في مصر.

وقد تم تكريم مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية وتسلم الجائزة محمود حسني الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والتخطيط الإستراتيجي بالمجموعة، وذلك ضمن أكثر الشركات تأثيرا في الاقتصاد المصري، وذلك وسط حضور إعلامي مكثف وبحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة ونخبة من رجال الأعمال ومديري كبرى المؤسسات الاقتصادية ورجال المال والأعمال في مصر.

وأعرب محمود حسني، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والتخطيط الإستراتيجي فى مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية عن سعادته البالغة بتسلم الجائزة التي تعكس جهود فريق عمل متكامل في جميع القطاعات.

يذكر أن” bt100″ هو حفل توزيع الجوائز يقام سنويًا للإعلان عن أكثر شركات تأثيرا في الاقتصاد المصري, يعد هذا الخامس لتكريم “إي فاينانس”، وقد حظيت الاحتفالية على مدار السنوات السابقة على رعاية مجلس الوزراء المصري، تكليلًا لجهودها في دعم الشركات والأفراد المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على إنجازاتهم في مختلف المجالات والجهود المبذولة التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، تماشيًا مع خطى الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.