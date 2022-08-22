«إي فاينانس» تطلق خدمة دفع تظلمات الثانوية العامة بالتعاون مع البنك الزراعى

نجحت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” التابعة، فى إطلاق خدمة دفع تظلمات الثانوية العامة من خلال فروعها المنتشرة فى جميع المحافظات، ومن خلال فروع البنك الزراعى المطوّرة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وتستمر فترة تظلمات الثانوية العامة حتى 23 أغسطس الجاري.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة وجميع شركاتها التابعة تحرص دائماً على تقديم مختلف الخدمات وكل سبل الدعم الرقمى المالي للتعليم فى مصر بجميع أشكاله ومراحله الدراسية، وذلك لتيسير إجراءات العملية التعليمية وتخفيفاً للعبء عن كاهل أولياء الأمور لإنجاز المدفوعات التعليمية إلكترونياً دون الاضطرار للذهاب إلى المؤسسات التعليمية.

ومن جانبه قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك يتميز بامتلاكه أكبر شبكة فروع فى مصر والتى تصل إلى 650 فرعاً فى جميع المحافظات والقرى من جنوب مصر إلى شمالها، والتى تحرص دائماً على تقديم مختلف الخدمات المالية الرقمية والمدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، والتى كان أحدثها إتاحة خدمة دفع مصاريف تظلمات الثانوية العامة بعد تسجيل التظلم على بوابة التظلمات.

وحتى نهاية يوم 23 أغسطس الجاري، يقوم الطلاب من راغبى التظلم بتسجيل طلب التظلم على بوابة الثانوية العامة ، ثم يقوم الطالب بسداد مصاريف التظلم من خلال فروع “إي فاينانس” الرقمية أو فروعها الإلكترونية الموجودة داخل فروع البنك الزراعى المصرى المطوّرة، وكذلك فى جميع.