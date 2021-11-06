إي فاينانس تشارك للعام التاسع على التوالي في معرض «CAIRO ICT»

أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن خططتها لهذا العام للمشاركة في معرض التكنولوجيا الرقمية CAIRO ICT في دورته الخامسة والعشرين، الذي يعقد في أرض المعارض في القاهرة الجديدة من 7 نوفمبر الى 11 نوفمبر، وتعتزم الشركة عرض آخر المستجدات في مجال الحلول الرقمية والتحول الذكي، من خلال عدة أجنحة تضم 7 شركات من ضمن شركاتها الواقعة تحت مظلة المجموعة.

وتتسم طبيعة المشاركة هذا العام بأنها الأكبر من نوعها لمشاركة هذا العدد الكبير من الشركات التابعة للمجموعة، بعد التوسعات الأخيرة التي حققتها المجموعة والشركات التابعة لها في الفترة الأخيرة، فضلا عن كون هذه الدورة للمعرض هي الدورة 25 التي ترعاه اي فاينانس بجانب كون هذه المشاركة هي التاسعة في تاريخ المجموعة والتي ساهمت بشكل كبير في تأصيل أهمية المعرض وترسيخ دوره ومكانته كمعرض هام في مجال التكنولوجيا .

وتنطلق فعاليات هذا العام من Cairo ICT تحت شعار “التحدي الرقمي” The Digital Challengeخلال في الفترة من 7 إلى 10 بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، وسيكون زوار المعرض على موعد مع العديد من الفعاليات التي تنظمها مجموعة “إي فاينانس للإستثمارات المالية و الرقمية ” وشركاتها التابعة إي فاينانس و e-finance إي نابل eNable وإي أسواق eAswaaq وإي كاردز eCards وخالص Khales وكذلك شركاتها الشقيقة الجديدة إي هيلث ehealth واي تاكس etaxذلك عبر أجنحتها المختلفة وفي المعارض المتخصصة المصاحبة لـ Cairo ICT مثل PAFIX و TransMEA و Connecta

وتتضمن المشاركة جناحا خاصا لشركتي “إي فاينانس” لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية و”إي أسواق” لتكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية، في معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي Pafix الذي ترعاه “إي فاينانس” للعام الثامن على التوالي وكان بمثابة الحلم المشترك بين “إي فاينانس” وCairo ICT، حيث قامت على دعمه ورعايته منذ نسخته الأولى وحتى نسخته الثامنة الحالية.

كما تستعرض شركة “إي كاردز” أحدث حلولها التقنية من خلال جناح خاص معرض النقل الذكي TRANS Mea الذي يطلق نسخته الرابعة في الدورة الحالية من Cairo ICT.

ومن المتوقع ان يشهد جناح “إي فاينانس للإستثمارات المالية و الرقمية ” في معرض Cairo ICT حضوراً وزارياً من المستوى الرفيع كما كان في السنوات الماضية .

وفي سياق متصل، عبر إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية عن فخره بهذه المشاركة القوية وغير المسبوقة لإي فاينانس في معرض Cairo ICT الذي يعد أعرق و أقوي حدث يجمع قادة قطاع تكنولوجيا المعلومات حول العالم في فعالية هي الأضخم بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرا إلى أن احتفال المعرض بيوبيله الفضي هذا العام يرافقه مساحة هي الأكبر في تاريخ المعرض وحضور دولي هو الأضخم من الشركات العالمية”.

وأضاف: “تأتي نسخة هذا العام وإي فاينانس تعيش أيضا أفضل فتراتها بعد أن نجحت في تأسيس عدد كبير من الشركات التابعة والشقيقة والتي تشارك جميعها لأول مرة في نسخة هذا العام من Cairo ICT ، كما تأتي بعد أيام قليلة من طرح حصة من أسهم “إي فاينانس” ضمن طرح هو الأضخم في تاريخ البورصة المصرية والذي شهد معدلات تغطية قياسية هي الأكبر أيضا في تاريخ سوق الأسهم”.

وتابع: “سنستغل نسخة هذا العام من المعرض للكشف عن أحدث حلولنا ومنتجاتنا وتقنياتنا وعرضها على أوسع نطاق بين الجمهور والعملاء والشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، كما سنسلط الضوء على آخر مشروعاتنا التي تم الانتهاء منها أو تلك التي يجري تنفيذها لخدمة استراتيجية التحول الرقمي في مصر كوننا لشريك الاستراتيجي للحكومة المصرية في مشروعاتها القومية للدفع والتحصيل الإلكتروني والشمول المالي والتكنولوجيا المالية وغير من قطاعات التحول الرقمي”.