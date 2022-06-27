«إي فاينانس» تشارك «البترول» في التحول المالي والرقمي

شاركت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية متمثلة في شركتي “إي فاينانس” و”إي خالص” التابعتين، فى تطوير المنظومة الرقمية لمحطات الوقود بالتعاون مع وزراة البترول والثروة المعدنية، حيث تستهدف الشراكة تحويل محطات الوقود إلى مراكز متكاملة للخدمات المالية الرقمية لجميع المواطنين بما فيها عمليات السحب والإيداع والتحويل وسداد الفواتير والمدفوعات الإلكترونية.

وأطلقت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية عن طريق “إي فاينانس” و”إي خالص”3 مجموعات رئيسية من الخدمات الرقمية داخل محطات الوقود، والتى بدأت أولاً بمنظومة الإدارة والمتابعة الذكية لأساطيل سيارات نقل الوقود لكافة الشركات بدلاً من نظام الكوبونات الورقية، إضافة إلى تفعيل خدمات السحب النقدى وخدمات الدفع الإلكترونى فى 400 محطة وقود، وجارى تعميم تلك الخدمات على جميع المحطات في جميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال افتتاحه محطة الوقود المتكاملة التعاون للبترول- كارجاس بالدقى بعد تطويرها بمرافقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والسيد إبراهيم سرحان العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس، إن أولى تلك الخدمات هى توفير منظومة متكاملة لإدارة ومتابعة تزويد أساطيل سيارات الجهات المتعاقدة بالوقود باستخدام التقنيات الإلكترونية بدلاً من الكوبونات الورقية، مما يضمن المزيد من تأمين نقل وتداول المنتجات البترولية ويحفظ حقوق جهتى التعاقد شركات التسويق والجهات المالكة لتلك السيارات.

وأضاف أنه استمرار لتوفير حزمة حلول وخدمات متكاملة للمواطنين باستغلال انتشار محطات التموين تطبيقاً للتحول الرقمى يتم تقديم خدمة السحب النقدى من المحطات Cash out، حيث استطاعت شركة إي فاينانس بالتنسيق والتعاون مع وزارة البترول والجهات التابعة لها من الهيئة العامة للبترول وشركات تسويق المنتجات البترولية من تطوير خدمة جديدة بمحطات الوقود تمكن المواطن من السحب النقدى للأموال الخاصة به من محطة الوقود باستخدام الكارت البنكي الخاص به (خاص بأى من الشبكات العاملة فى مصر فيزا، ميزة، ماستر كارد ).

ومن جانبه أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، فخره واعتزازه بتطور التعاون المشترك مع وزارة البترول والثروة المعدنية، موضحا أن التحول الرقمى فى قطاع البترول بدأ منذ إطلاق منظومة مراقبة منتجات البترول من المستودعات إلى المحطات وقد تم ربطها بالنظم المتكاملة فى الهيئة العامة للبترول ضمن خطتها للتحول الرقمى، حيث تم الانتهاء من ميكنة جميع محطات التعاون ومصر للبترول.

وأضاف أنه حالياً تم إشراك محطات الوقود فى منظومة الشمول المالى لخدمة جميع المواطنين، وهو الهدف الذى تم التجهيز له والعمل عليه منذ حوالى عام ونصف العام بالتعاون مع البنك المركزى المصرى وكبرى البنوك الحكومية مثل البنك الأهلى وبنك مصر، وقد حصلت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية على رخصة تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى داخل محطات الوقود من خلال شركة “إي خالص” التابعة لها.

واليوم تحتوى محطات وقود شركتي التعاون ومصر للبترول على أكثر من 8 آلاف ماكينة نقاط بيع POS، والتى ستعمل بمثابة ماكينات ATM للصرف والإيداع بما فى ذلك عمليات صرف معاش تكافل وكرامة، وبالتالى يتم الاستفادة من السيولة النقدية الكبيرة داخل محطات الوقود ومن ثم استخدامها فى الصرف لعملاء البنك الأهلى وبنك مصر، وكذلك تفادى مخاطر تكدس الكاش داخل محطات الوقود والذى سيتم تحويله لحساب المحطة بمجرد صرفه للعملاء.

كما أصبحت ماكينات نقاط البيع POS نافذة إلكترونية للتعامل مع موردى الوقود والتى أصبحت الآن بديلاً لنظام الكوبونات القديم حيث يمكن التحكم لحظياً فى النظام الإلكترونى لتحديد كميات وأسعار الوقود المقررة لكل عملية، مع التحكم والإدارة الكاملة فى عمليات شحن وتفريغ سيارات الوقود عبر نظام إدارة الأساطيل المتكامل الذى توفره مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية لجميع الشركات العاملة فى مجال الوقود والطاقة.

ولن تقتصر ماكينات نقاط البيع POS داخل محطات الوقود على تقديم خدمات السحب والإيداع فقط، بل تتيح جميع خدمات دفع الفواتير للقطاعين الحكومى والخاص عن طريق قائمة كبيرة جداً من خدمات الدفع والتحصيل التى تقدمها شركة “إي خالص” التابعة لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، بحيث يتم تنفيذ معظم المعاملات عن طريق الماكينة بما يقلل الحاجة لحمل السيولة النقدية لأن ماكينات نقاط البيع ستوفر مجموعة لا نهائية من خدمات الدفع لمختلف الجهات، بما يدعم مستهدفات الشمول المالى فى مصر