«إي فاينانس» تسجل 768 مليون جنيه إيرادات خلال الربع الأول

أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة الربع الأول من عام 2023 المنتهية في 31 مارس 2023، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 37.3% لتسجل 768.0 مليون جنيه، بفضل الأداء القوي الذي أحرزته شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية» إي فاينانس «وتكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية «eAswaaq» وشركة «خالص» لخدمات المدفوعات الرقمية خلال الفترة.

كما شهدت مستويات الربحية تحسنًا هائلًا خلال الربع الأول من العام الجاري، في ضوء ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 51.7% لتبلغ 331.9 مليون جنيه مصحوبًا بنمو هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بواقع 4.1 نقطة مئوية ليسجل 43.2% خلال نفس الفترة.

وارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 40.7% ليسجل 281.9 مليون جنيه، مصحوبًا بزيادة هامش صافي الربح بواقع 91 نقطة أساس ليسجل 36.7%. ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 37.3% لتبلغ 768.0 مليون جنيه خلال عام الربع الأول من عام 2023.

ويرجع هذا النمو القوي بصورة أساسية إلى الأداء لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية» إي فاينانس «وتكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية «eAswaaq» وشركة «خالص» لخدمات المدفوعات الرقمية خلال نفس الفترة. فقد واصلت شركة «تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”» الاستفادة من القيمة المضافة لخدمات الحوسبة السحابية إلى جانب النمو القوي في إيرادات معاملات الرسوم المتغيرة خلال الفترة. كما ساهم النمو القوي لإيرادات شركتي «eAswaaq» وشركة «خالص» في دفع نتائج المجموعة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة.

وبعد استبعاد المعاملات بين الشركات التابعة، احتلت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” صدارة المساهمة في إجمالي إيرادات المجموعة خلال الربع الأول من عام 2023، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي 42.4% لتبلغ 714.6 مليون جنيه تقريبًا، وهو ما يمثل 93% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال الفترة. يأتي ذلك بفضل الأداء القوي لقطاع خدمات الحوسبة السحابية، حيث ارتفعت إيرادات القطاع بمعدل سنوي 151.3% لتسجل 207.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023.

كما يرجع الأداء الذي حققته الشركة إلى زيادة إيرادات قطاع إدارة المعاملات بمعدل سنوي 53.4%، مدفوعة بارتفاع إيرادات معاملات تحصيل الرسوم الثابتة بنسبة سنوية 27.1% وزيادة معاملات تحصيل الرسوم المتغيرة بمعدل سنوي 78.2% خلال الربع الأول من العام.

ومن الجدير بالذكر أن النتائج القوية التي حققتها قطاعي المعاملات والحوسبة السحابية ساهمت في الحد من أثر تراجع إيرادات قطاع الحلول المتكاملة بنسبة سنوية 11.3% خلال الفترة.وبعد استبعاد المعاملات بين الشركات التابعة، نجحت شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية «eAswaaq» في تنمية الإيرادات إلى 6.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 صعودًا من 0.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة «خالص» لخدمات المدفوعات الرقمية بمعدل سنوي بمعدل 21.7% لتبلغ 10.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مدفوعًا بنمو شبكة نقاط البيع الإلكترونية بمعدل سنوي 49.8% لتصل إلى 488.5 ألف نقطة بيع خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 326.0 ألف نقطة بيع خلال الربع الأول العام الماضي، فضلاً عن نمو حجم معاملات تجميع ومعالجة الفواتير بنسبة سنوية 26.1% إلى 17.2 مليون معاملة خلال الربع الأول من عام 2023، صعودًا من 13.7 مليون خلال الربع الأول من العام الماضي.

من جانب آخر، انخفضت إيرادات «إي نابل» لخدمات التعهيد بمعدل سنوي 14.1% لتسجل 11.6 مليون جنيه خلال عام 2023. وبلغت إيرادات شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية «e-Cards» 24.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، وهو تراجع سنوي بمعدل 28.8%، ويرجع ذلك إلى انخفاض إيرادات خدمات إنتاج البطاقات بمعدل سنوي 24.0%، على خلفية قرار الإدارة بخفض أنشطة إصدار البطاقات نتيجة أسعار الصرف وارتفاع أسعار شرائح البطاقات Chip.

على صعيد مستويات الربحية، سجلت مجموعة إي فاينانس إجمالي ربح بقيمة 385.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، وهو نمو سنوي بمعدل 41.4%. وصاحب ذلك ارتفاع هامش إجمالي الربح بواقع 1.5 نقطة مئوية ليسجل 50.1% خلال نفس الفترة. يأتي ذلك بفضل الأداء القوي للخدمات المتميزة بهوامش أرباحها المرتفعة. كما يرجع ارتفاع مستويات الربحية خلال الربع الأول من عام 2023 إلى انخفاض نسبة تكاليف المبيعات إلى إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة.

وارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 40.7% ليسجل 281.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح بواقع 91 نقطة أساس ليسجل 36.7%. ويأتي نمو صافي الربح بفضل الارتفاع القوي لمصادر الإيرادات المتميزة بهوامش أرباحها المرتفعة.

وفي هذا السياق، أعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن امتنانه بنجاح المجموعة في مواصلة مسار النمو وتحقيق نتائج متميزة خلال الربع الأول من العام الجاري. حيث انطلقت المجموعة للعام الجديد بأسس قوية، وتمكنت من إحراز إنجازات قوية بمختلف القطاعات، بفضل نجاحها في جني ثمار نموذج أعمالها الفريد الذي يتسم بأعلى درجات المرونة والفعالية، بالإضافة إلى الجودة العالية لباقة خدماتها الشاملة. ويأتي ذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، مما يعكس التزام المجموعة بالتميز وقدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المالية والتشغيلية مهما بلغت التحديات المحيطة.

وأضاف سرحان أن المجموعة تمكنت من تنمية الإيرادات بنسبة سنوية 37.3% إلى 768.0 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، بفضل الأداء القوي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” التي واصلت تحقيق عائدات قوية من قطاع خدمات الحوسبة السحابية، مما يعكس المردود الإيجابي للاستثمارات التي ضختها المجموعة للارتقاء بالخدمات التي يقدمها القطاع.

وأشار سرحان إلى نمو إيرادات قطاع معاملات تحصيل الرسوم المتغيرة، حيث نجح في تسجيل إيرادات بقيمة 195.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام، وهو نمو سنوي بمعدل 78.2%، مما ساهم في تعزيز نمو إجمالي إيرادات المجموعة خلال الفترة.

يأتي نمو الإيرادات خلال الفترة أيضًا على خلفية نمو نتائج «eAswaaq»، التي تواصل جهودها في رقمنة القطاعات الاستراتيجية في مصر. كما حققت شركة «خالص» نموًا قويًا على خلفية الأداء المتميز لأنشطة تجميع ومعالجة الفواتير. وعلى هذه الخلفية، نجحت المجموعة في تسجيل صافي ربح 281.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 وهو نمو سنوي بمعدل 40.8%، مصحوبًا بهامش صافي ربح 36.7%.

ويعكس ذلك الإيرادات القوية التي حققتها المجموعة خلال الفترة، ونمو تدفقات الإيرادات من المصادر المتميزة بهامش ربحيتها المرتفعة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الإدارة للحد من مخاطر عدم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية.

وأوضح سرحان أن المجموعة استهلت هذا العام بخطوات ثابتة نحو تعظيم القيمة من مصادر الإيرادات الاستراتيجية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم مسار النمو المخطط. فقد نجحت المجموعة في طرح حلول التذاكر الرقمية للمزارات السياحية الرئيسية في مصر، وهو ما يتماشى مع التزامها بالاستثمار في قطاع السياحة المزدهر. حيث تغطي هذه المنظومة الآن نحو 47 موقعًا سياحيًا مع تحقيق إيرادات قوية.

وتابع سرحان أن المجموعة تقوم بالتوازي مع هذه الجهود بتعزيز أداء الشركات المستثمر بها، وفي مقدمتها شركة «e-Tax» التي نجحت في تعظيم القيمة من خدماتها المقدمة، بما في ذلك خدمات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، حيث تجاوز إجمالي الفواتير الإلكترونية الصادرة حاجز المليون فاتورة يوميًا، مع استمرار نمو هذا الحجم نتيجة تزايد المؤسسات والأفراد المنضمين إلى هذه المنظومة.

كما أبرمت «e-Tax» شراكة استراتيجية مع مصلحة الضرائب المصرية خلال شهر مارس الماضي لإطلاق أول منظومة حكومية تستهدف توحيد معايير حساب ضرائب الأجور والرواتب. تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية المجموعة الهادفة إلى تقديم حلول رقمية تساهم في الارتقاء بكفاءة العمليات الحكومية من جهة، وقيادة دفة التحول الرقمي في مصر من جهة أخرى.

وفي إطار استراتيجيتها التوسعية وأهداف الاستثمارية المعلنة؛ اتخذت المجوعة أولى خطوات التوسع خارج السوق المصرية من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “ثقة لخدمات الأعمال”، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات التحول الرقمي الابتكارية للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. وتتيح هذه الشراكة للمجموعة التواجد في سوق المملكة والتوسع بأنشطتها وأعمالها.

واستكمالاً لهذه الجهود، تتطلع المجموعة إلى إطلاق أول فرع لها بالمملكة بمدينة الرياض خلال النصف الثاني من عام 2023، ليكون باكورة التوسع بأعمال المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي إطار حرص المجموعة على مواكبة التغيرات التي يشهدها المشهد الاستثماري العام، ومواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية واقتناص فرص النمو، أوضح سرحان أن المجموعة قامت مؤخرًا باستحداث قطاع جديد متخصص في تسريع وتيرة النمو عبر مختلف أرجاء المجموعة، والعمل على تعظيم القيمة من البنية التحتية القوية التي تحظى بها المجموعة، والمضي قدمًا في تحقيق أوجه التكامل بين القطاعات التابعة.

كما يستهدف القطاع الجديد بصورة أساسية؛ الارتقاء بالكفاءات وتوطيد التعاون بين الشركات التابعة، وتحسين هيكل التكاليف بما يثمر عن تعزيز مستويات الربحية.

واستكمالا لهذه الجهود، أضاف سرحان أن المجموعة تمضي قدمًا نحو الارتقاء بكفاءة وانتاجية جميع القطاعات التابعة، بما في ذلك قطاع إصدار البطاقات التي شهد تباطؤًا خلال العام الماضي.

وقامت الإدارة بتحسين إيرادات كل بطاقة صادرة من خلال تأمين عقود جديد بأسعار أعلى بشكل كبير، مما سيؤدي إلى تحسين كفاءة إنتاج البطاقات وتعظيم القيمة من هذا النشاط بصورة ملحوظة، وبالتالي تعزيز جهود هذا القطاع لتحقيق المزيد من النجاحات وتنمية أعماله مستقبلا.

وعلى صعيد التوسعات الاستراتيجية خارج السوق المصرية، تسعي المجموعة للتوسع خارج البلاد من خلال خطة طموحة للدخول الي السوق السعودي وعدد من الاسواق العربية بالتعاون مع الصندوق السيادي السعودي، وقد خطت اي فاينانس الخطوة الاولي بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة ثقة السعودية وكذلك بدء اجراءات انشاء فرع للشركة بالمملكة السعودية والذي يتوقع بدء العمل من خلاله في النصف الثاني من ٢٠٢٣ .

كما أكد سرحان على استمرار المجموعة في دراسة تلك التوسعات مع تنويع مصادر الإيرادات، حيث تقوم حاليًا بإجراء مباحثات مع مجموعة من المؤسسات والكيانات الاستثمارية في أفريقيا والشرق الأوسط لتقييم الفرص الواعدة التي تتماشى مع أهداف المجموعة.

وقال أن نتائج الربع الأول من عام 2023 بمثابة شهادة قوية على سجل إنجازات المجموعة ونموذج الأعمال الفريد الذي تتبناها، فضلاً عن كفاءة فريق العمل الذي يمثل الركيزة المحورية لجميع النجاحات المحققة. واستشرافًا للمستقبل، جدد سرحان ثقته في قدرة فريق العمل على تعظيم العائد والقيمة للسادة المساهمين على المدى الطويل، والمضي قدما نحو تعزيز المكانة الرائدة للمجموعة ومواصلة مسار النمو المستهدف، معربًا عن تفاؤله بالإنجازات وفرص النمو المستقبلية