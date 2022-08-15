«إي فاينانس» تسجل إيرادات 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول

أعلنت اليوم مجموعة إي فاينانس الحكومية، للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م (كود البورصة المصريةEFIH.CA)، المتخصصة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية، نتائجها المالية والتشغيلية لفترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2022.

وارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 39.5% لتبلغ 1.3 مليار جنيه تقريبًا، مدعومة بنمو إيرادات أغلب الشركات التابعة.

صافي أرباح النصف الأول من العام 479.7 مليون جنيه

وارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 72.0% ليسجل 479.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح إلى 38.0% مقابل 30.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 59.3% خلال الربع الثاني من عام 2022

وخلال الربع الثاني من عام 2022 منفردًا، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 59.3% لتبلغ 702.5 مليون جنيه, بينما قفز هامش مجمل الربح إلي 59.2%.

بينما ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 104.8% ليسجل 279.3 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري ,

بارتفاع هامش صافي الربح إلى 39.8% مقابل 30.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

إي فاينانس في الصدارة و”eCards” و”eAswaaq” من أبرز المساهمين

وارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 39.5% لتبلغ 1.3 مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2022، الأمر الذي يعكس نمو في إيرادات أغلب الشركات التابعة, فقد واصلت شركة «تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس احتلال صدارة المساهمة في إيرادات المجموعة، بالإضافة إلى المساهمة القوية من شركتي «eCards» و«eAswaaq».

إيرادات إي فاينانس تنمو بنسبة 33.3%.. ونمو إيرادات خدمات الحوسبة السحابية

وبلغت إيرادات شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” (بعد استبعاد المعاملات بين الشركات التابعة) 1.1 مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 33.3٪.

ويأتي ذلك بفضل استمرار مسار النمو القوي لخدمات الحوسبة السحابية ومعاملات تحصيل الرسوم المتغيرة، حيث سجلت الحوسبة السحابية إيرادات قوية بزيادة سنوية 136.7% خلال النصف الأول من عام 2022.

و تساهم بذلك بنسبة 28.1% في إجمالي إيرادات شركة «تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”» خلال نفس الفترة، صعودًا من 16.0% خلال النصف الأول من عام 2021.

إرتفاع و إنخفاض لإيرادات معاملات تحصيل الرسوم المتغيرة خلال عام 2022

و تضاعفت الإيرادات من معاملات تحصيل الرسوم المتغيرة بنحو 3.4 مرات خلال النصف الأول من عام 2022, بينما انخفضت الإيرادات من معاملات تحصيل الرسوم الثابتة بنسبة 34.9% خلال نفس العام على خلفية تطبيق نظام المعالجة المحاسبية الجديد لإيرادات منظومة الإقرارات الضريبية.

وهو ما ادى إلى توزيع عائد الاشتراكات السنوية للإقرارات الضريبية على مدار اثني عشر شهرًا، والتي كان يتم احتسابها مباشرة عند التحصيل خلال نفس الفترة من العام السابق, علمًا بأن الاستراتيجية التي تتبناها الشركة تستهدف التركيز على تنمية الإيرادات من معاملات تحصيل الرسوم المتغيرة.

52.8 مليون جنيه إيرادات شركة “eAswaaq” خلال النصف الأول

وبلغت إيرادات شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية «eAswaaq» (بعد استبعاد المعاملات بين الشركات التابعة) 52.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022.

مقابل 0.03 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويرجع ذلك النمو الملحوظ إلى المردود الإيجابي لعقد توريد غير متكرر لمشروع (VSLA) بالإضافة إلى تطبيق خدمة حجز التذاكر في 27 وجهة سياحية والتي ستمثل مصدر إيرادات متكررة للشركة.

تراجع بنسبة 6.5 % في إيرادات “e-cards” خلال النصف الاول من 2022

بينما تراجعت إيرادات شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية «e-Cards» (بعد الاستبعادات) بمعدل سنوي 6.5 % لتسجل 51 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 54.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفاع إيرادات شركة “خالص” 68.9% خلال النصف الاول من 2022

وفي حالة استبعاد الإيرادات الاستثنائية من مبيعات نقاط البيع خلال فترة المقارنة، سترتفع إيرادات شركة «خالص» بمعدل سنوي 68.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، بفضل نمو أنشطة تحصيل ومعالجة الفواتير خلال نفس الفترة.

إي فاينانس تحقق نموا بنسبة 57.4% خلال النصف الأول.. و83.2% بالربع الثاني

على صعيد مستويات الربحية، سجلت مجموعة إي فاينانس إجمالي ارباح بقيمة 688 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 57.4%.

وصاحب ذلك ارتفاع هامش إجمالي الربح بواقع 6.2 نقطة مئوية ليسجل 54.5% خلال نفس الفترة.

وفي حالة استبعاد أثر المعالجة المحاسبية المشار إليها أعلاه، سوف يرتفع إجمالي الربح إلى 721.8 مليون جنيه بنمو سنوي بمعدل 65.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يأتي ذلك من خلال تنويع مصادر الإيرادات تركيزًا على مصادر الإيرادات ذات هوامش الربحية المرتفعة، مع تنمية المساهمة في إجمالي الإيرادات من خدمات الحوسبة السحابية، وأنشطة الحلول المتكاملة، والدعم الفني، ومعاملات تحصيل الرسوم المتغيرة .

وخلال الربع الثاني من العام الجاري منفردًا، ارتفع إجمالي الربح بمعدل سنوي 83.2% ليسجل 415.6 مليون جنيه.

مصحوبًا بارتفاع هامش إجمالي الربح ليسجل 59.2%، مقابل 51.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

إرتفاع صافي الربح بعد حقوق الاقلية بنسبة 72.0%

وارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 72.0% ليسجل 479.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 , صاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح بواقع 7.2 نقطة مئوية ليسجل 38.0%، مقابل 30.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفاع صافي الربح المعدل إلى 505.9 مليون جنيه

من جانب آخر، ارتفع صافي الربح المعدل إلى 505.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 81.4%.

إرتفاع إيرادات إستثمارات المجموعة إلى 44.1 جنيه خلال النصف الاول من عام 2022

ويأتي نمو صافي الربح بفضل الارتفاع القوي للإيرادات وهوامش الأرباح من الأنشطة التشغيلية، فضلاً عن ارتفاع إيرادات استثمارات المجموعة لتسجل 44.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

و يعكس نمو صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2022 نمو الإيرادات التمويلية بواقع 6.5 مرة لتسجل 158 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل عائدًا لأنشطة التمويل بنسبة 11%، بارتفاع قدره 2.8 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،الامر الذي يعكس التطورات الاقتصادية التي طرأت على الساحة العالمية وأثر ذلك على الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة.

ارتفاع صافي الربح بعد حقوق الاقلية 104.8% خلال الربع الثاني من 2022

وخلال الربع الثاني من العام الجاري منفردًا، ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية 104.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليسجل 279.3 مليون جنيه, مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح إلى 39.8% مقابل 30.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي .

رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس :إرتفاع لمعدل الإيرادات بنسبة 40 % خلال 2022

وفي هذا السياق، أعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن سعادته بالإنجازات التي حققتها المجموعة خلال النصف الأول من عام 2022، والتي تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة من أجل تقديم حلول مبتكرة لمختلف القطاعات الاقتصادية بما يساهم في تعزيز دعائم استراتيجية الدولة لإرساء الاقتصاد الرقمي الوطني.

وأضاف أن المجموعة شهدت خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا لمعدل الإيرادات بنسبة 40 % لتبلغ 1.3 مليار دولار وهو ما يعادل ثلثي الإيرادات المسجلة خلال عام 2021 بالكامل.

وأرجع النمو إلى أداء قطاع خدمات الحوسبة السحابية بشركة «تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”» خلال الفترة، بالإضافة إلى عدد من الشركات التابعة الأخرى.

وتابع أن ارتفاع صافي الربح بمعدل سنوي 72.0% ليسجل 479.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، وهو ما يعادل نحو 90% من صافي الربح المسجل خلال عام 2021 كاملاً, بينما ارتفع هامش صافي الربح ليسجل 38.0% خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 30.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد على ثبات الأولويات الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة، المتمثلة في تحقيق أوجه التكامل بين مختلف أنشطتها، وهو ما يتيح لها مخاطبة فرص النمو المطروحة بمختلف الأسواق والقطاعات عالية القيمة.

وتابع أن المجموعة تعاقدت مع شركة خدمات استشارية دولية بهدف مراجعة وتطوير نموذج الأعمال والخطط الاستراتيجية مع دراسة وتحديد الفرص الاستثمارية الجذابة التي تحظى بمقومات النمو الواعدة، مع التركيز على تنمية الإيرادات وصافي الربح خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى تواصل المجموعة إحراز تقدم ملحوظ على صعيد الاستثمارات، مثل تحقيق الأهداف المنشودة بشركة «تكنولوجيا الحلول الضريبية e-Tax» التي نجحت في تحقيق أرباح بعد مرور عام واحد فقط على بدء أنشطتها التشغيلية.

وأفاد بأن الشركة بدأت في التطبيق الكامل لمنظومة الإيصال الإلكتروني منذ بداية شهر يوليو، وشملت أبرز المستجدات أيضًا نجاح «e-Tax» في الحصول على التراخيص اللازمة لتصبح المزود الحصري للخدمات الضريبية في مصر، وبالتالي ستشهد الفترة القادمة تعاون جميع الشركات الراغبة في تقديم الخدمات ذات الصلة بالمنظومة الضريبية مع «e-Tax».

“e-Health” توقع اول تعاقد لها خلال الربع الثاني من العام الجاري

على صعيد آخر، نجحت استثمارات المجموعة في قطاع الرعاية الصحية ممثلةً في شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي«e-Health» في توقيع أول تعاقد لها خلال الربع الثاني من العام الجاري، والذي يغطي خمس محافظات ستكون بمثابة الانطلاقة الأولية في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين.

سرحان : الشراكة مع صندوق الإستثمارات العامة السعودي اسهم في تحقيق اهداف المجموعة الإستراتيجية

وأشار سرحان، إلى أبرز المستجدات التي شهدتها المجموعة والمتمثلة في نجاح صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة PIF على حصة 25% من أسهمها ليصبح بذلك أكبر المساهمين بها،الامر الذي يعكس يعكس الثقة الكبيرة لمجتمع الاستثمار الدولي في سجل النجاحات المالية والتشغيلية الحافلة التي أحرزتها المجموعة.

و يعد صندوق الاستثمارات العامة من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، وينفرد بسجل حافل من الإسهامات الناجحة بالعديد من الأسواق الرقمية والتكنولوجية.

وأكد سرحان على إيمان إدارة المجموعة بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الصندوق ومساهمته المنشودة في تعزيز القدرات التكنولوجية والتجارية للمجموعة سعيًا إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المخططة.

وألمح سرحان إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأتي في ضوء مساعي المجموعة إلى تنويع قاعدة المساهمين وجذب الاستثمارات الأجنبية والتي أصبحت نسبة مساهمتها بعد هذه الصفقة 35% من هيكل مساهمي المجموعة.

الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة «إي فاينانس» الاستراتيجية وتمهيد الطريق أمامها لتسريع وتيرة نمو أعمالها وتحقيق رؤيتها المستقبلية.

وأوضح سرحان ، أن المجموعة تستهدف التوسع بقنواتها الرقمية القائمة، بهدف دعم جمهور المواطنين بقنوات رقمية ابتكارية تساهم في تلبية احتياجاتهم من مختلف الخدمات المقدمة، ولذلك الغرض قامت المجموعة بإبرام شراكة استراتيجية مع البنك الزراعي المصري للعمل على ميكنة 50 فرعًا للبنك.

وأبرمت المجموعة شراكة استراتيجية مع مشروع شبكة المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية “خدمات مصر” لتدشين منافذ تابعة للمجموعة تستهدف التوسع بقاعدة العملاء المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية، مع الاستفادة من جهود شركة «خالص» لتيسير منظومة المدفوعات الرقمية بمشروع “مصر الرقمية”.

وبالتوازي مع ذلك، تسعى المجموعة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقية التعاون الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة الإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي لتأسيس مشروع شبكة المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية “خدمات مصر” والذى يستهدف تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بطريقة ميسرة ودون الحاجة للذهاب إلى الهيئات أو الوكالات الحكومية.

وبناء على نجاح تجربة هذا المشروع في محافظة أسوان تم تكليف المجموعة بتكرار تلك التجربة في كل محافظات الجمهورية خلال السنوات الثلاث القادمة.