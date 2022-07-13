«إي فاينانس» ترعى المنتخب الوطني لكرة اليد في بطولة أفريقيا

أعلنت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية رعايتها للمنتخب الوطني المصري لكرة اليد، وذلك امتدادًا لتوسعها الكبير في دعم مختلف القطاعات والتعاون المشترك مع جميع الوزارات والهيئات ورعاية مختلف الأنشطة الاقتصادية بكل أشكال الدعم الفني والمالى والتقنى والمجتمعى، وفى إطار استعدادات مصر لاستضافة بطولة إفريقيا لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو الحالي.

ويأتي الدعم الكبير من المجموعة لتلك البطولة الأفريقية ضمن جهودها الرائدة في توطيد أواصر الصلة والإخاء والتعاون المشترك بين جميع البلدان والشعوب الإفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما الأنشطة الرياضية الأكثر شهرة بين شعوب القارة السمراء،

وقد اتجهت المجموعة مؤخراً للتوسع بأعمالها في مختلف الدول الإفريقية حيث بدأت العمل بالفعل في زيمبابوي، وبدأت التعاون مع كل من ليبيا والسودان.

وكما كانت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، هي الشركة الرائدة والذراع الحكومي المرنة في التحول الرقمى المالى بوصفها “ضهر التحول الرقمى المالى في مصر”، فإنها تقف اليوم بوصفها “ضهر المنتخب المصرى لكرة اليد”، بل الداعم الأول في توطيد العلاقات الاجتماعية والمالية والرقمية بين جميع البلدان والدول والشعوب الأفريقية.

وجاءت رعاية المجموعة لمنتخب مصر لكرة اليد باعتباره واحدًا من أفضل فرق كرة اليد في أفريقيا، إلى جانب تونس والجزائر والمغرب وأنغولا،

كما أن مصر لديها جيلان ذهبيان لكرة اليد المصرية، أحدهما من 1991-2001 والآخر من عام 2019، وكذلك توصف كرة اليد بكونها أنجح رياضة جماعية في مصر، حيث وصلت إلى الألعاب الأولمبية أكثر من أي رياضة أخرى، وحققت تصنيفات عالمية أعلى من أي رياضة أخرى.

من جانبه قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة تواصل دعمها الكامل لكل الجهود الوطنية على مختلف المستويات الاقتصادية والرياضية والاجتماعية، تأكيدًا لدور مصر الرائد في القارة الأفريقية حيث التعاون الدائم والدعم الكامل لكل الأشقاء الأفارقة في كل ما تستطيع أن تقدمه مصر ووزاراتها وهيئاتها وشركاتها الحكومية الرائدة في مختلف الأنشطة.

وأعرب سرحان عن خالص امنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية لكرة اليد، والتي تقام على أرض مصر المشهود لها بكفاءة وجودة ورقى التنظيم لمختلف الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية والإقليمية،

متمنيًا كل التوفيق والنجاح والصدارة للمنتخب المصرى لكرة اليد مع كامل الثقة في حرص الأبطال المصريين على الاجتهاد لرفع عَلَم مصر عاليًا متصدرًا لواحد من أهم المحافل والبطولات الرياضية في القارة الأفريقية.