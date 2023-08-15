«إي فاينانس» تدخل نادي المليار على المستوى الفصلي والأرباح تقفز 49.8%

أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة النصف الأول من عام 2023.

وارتفعت إيرادات إي فاينانس بمعدل سنوي 37.5% لتسجل 1.7 مليار جنيه تقريبًا، مدعومة بالأداء القوي الذي حققته الشركات التابعة للمجموعة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة سنوية 46.6% لتسجل 823 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023

كما ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 49.8% ليسجل 718.4 مليون جنيه، مصحوبًا بنمو سنوي في هامش صافي الربح بواقع 3.4 نقطة مئوية ليسجل 41.4% خلال نفس الفترة.