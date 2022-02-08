إي فاينانس تدخل مجال تحصيل أقساط التأمين بشركة «خالص»

إي فاينانس تفصح عن تفاصيل أول دخول فى مجال رقمنة قطاع التأمين بمصر

أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية حصول شركتها التابعة خالص على موافقة هيئة الرقابة المالية لقيدها في سجل شركات تحصيل أقساط التأمين.

وقالت إي فاينانس فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء، إن شركة خالص تستهدف تحصيل أقساط تأمين وثيقة حياة كريمة الخاصة بشركة مصر للتأمين اليكترونيا.

وتضم شبكة شركة خالص 13 شريكا استراتيجيا ، وأكثر من 230 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية بما يمكن المستفيدين من سداد الأقساط التأمينية بسهولة ويسر.

وتعتبر هذه الخطوة أولى خطوات إي فاينانس فى مجال رقمنة قطاع التأمين، إحدى القطاعات المالية الواعدة غير المتطرق إليها رقميا على حد تعبير الشركة.

جدير بالإشارة إلى أن شركة خالص تعاقدت في وقت سابق مع شركة مصر للتأمين لإتاحة سبل التحصيل الشهرى لوثيقة حياة كريمة التي تغطي الخدمات التأمينية لنحو 100 ألف مواطن مصري مؤمن عليه.

إي فاينانس أطلقت شركة رقمية مع التأمين الصحي برأسمال 100 مليون جنيه

الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل

وأطلقت إي فاينانس مطلع ديسمبر الماضي شركة رقمية جديدة (إي هيلث ) بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل برأسمال مدفوع قدره 100 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الشركة ستتخصص في تطوير وإدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية والرقمية لقطاع التأمين الصحي على مستوى الجمهورية .

وتساهم إي فاينانس بنسبة 35% إلا سهم واحد من رأسمال الشركة البالغ 100 مليون جنيه، بينما تساهم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بنسبة 50%+ سهم واحد .

ومن المخطط أن تغطي أعمال الشركة خدمات التأمين الرقمى لأكثر من 100 مليون مواطن خلال عشر سنوات قادمة في إطار خطة الحكومة المصرية لإعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي وتطويرها لتشمل جميع المصريين بأفضل طريقة ممكنة.

وقال إبراهيم سرحان الرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن هذه الشراكة تأتي فى إطار أهداف استراتيجية النمو والتوسع الرقمي التي تتبناها الشركة في كافة الرئيسية للدولة.

توقيع اتفاقية إصدار بطاقات تأمين صحى في زيمبابوي لمدة 10 سنوات



إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية

وأعلنت الشركة فى (7 فبراير الجارى) عن توقيع اتفاقية إصدار بطاقات رقمية في مجال التأمين الصحي بدولة زيمبابوي لمدة عشر سنوات.

وقالت إي فاينانس فى إفصاح سابق للبورصة، إن هذه الاتفاقية جرى توقيعها من خلال شركتها التابعة “إى كاردز” بالتعاون مع شركة (TGI GROUP) العاملة فى المجال بعدة دول أفريقية (دول الساداك).

وتختص الاتفاقية بتعزيز منظومة الخدمات الصحية بالبلاد عبر بطاقات ذكية محددة الهوية والشحن المسبق من خلال منافذ شركة TGI المنتشرة فى البلاد.

وقال إبراهيم سرحان إن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار خطط الشركة للتوسع فى تقديم الخدمات الرقمية بدول أفريقيا، معبرا عن أمله فى الوصول إلى كافة الدول الافريقية التى تعمل فيها شركة TGI خلال السنوات القادمة.

من جانبه قال محمود كمال الرئيس التنفيذى لشركة “إي كاردز” إن هذه الاتفاقية تستهدف تقديم خدمات رقمية صحية لنحو 2 مليون مستفيد فى زيمبابوى.

وأشار كمال إلى أن شركته ستحصل على رسوم شهرية ثابتة نظير إدارة الكروت الخاصة بالمستخدمين نيابة عن شركة( TGI ).

كما ستقوم إى كاردز بتزويد المنظومة بنحو 7 آلاف نقطة بيع (pos) مع تولى مسؤلية تشغيلهم وربطهم بالبنوك خلال مدة التعاقد بما يمكن المستفيدين من دفع مقابل الخدمات الطبية بسهولة إضافة إلى تمكينهم من شحن البطاقة بالمبالغ النقدية اللازمة لتغطية استخداماتهم.

كانت إي فاينانس قد أفصحت فى وقت سابق (16 يناير الماضى) عن دخولها فى تفاوض لإصدار بطاقات رقمية في زيمبابوي دون ذكر الجهة أو التفاصيل المالية.

فاينانس تتعامل فى مدفوعات حكومية تتخطى 2.1 تريليون جنيه

تأسست إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن عملية انقسام فى ديسمبر 2020، عن الشركة الأم التي تحمل اسم (تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أي فينانس) المتواجدة في السوق المصرية منذ عام 2005 (كانت تحت اسم راية وجرى تعديل الأسماء أكثر من مرة).

ويقع المقر الرئيسى الحالى للشركة بالقرية الذكية بمحافظة الجيزة، وتعمل الشركة فى مجالات تقديم الدعم الفنى والتقنى والمالى والإداري والتحول الرقمي داخل مصر وخارجها.

وعملت الشركة منذ تأسيسها فى تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، حتى أصبحت الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية.

وبلغت قيمة المدفوعات الحكومية التى تتعامل فيها الشركة حوالى 2.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2020، مقسمة إلى 1.4 تريليون جنيه مدفوعات و0.7 تريليون جنيه متحصلات.

كما تقدم الشركة خدمات أخرى من خلال منصة للجمارك، والقطاع الزراعي، والقطاع الصحي، إضافة إلى استحواذها على حصة 75% من سوق إصدار البطاقات البلاستيكية في مصر، فضلا عن تقديمها خدمات التعهد، والاستشارات الفنية لعملية التحول الرقمي بالبلاد.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة نمو 59% عن الفترة المقارنة، وهى أول نتائج أعمال بعد الطرح فى البورصة المصرية.

وكشفت قوائم إي فاينانس المجمعة المرسلة للبورصة المصرية 14 نوفمبر الماضى،ارتفاع صافى الربح بنسبة 35% إلى 374.8 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بنحو 277.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وفسرت الشركة ارتفاع الإيرادات والأرباح بانتعاش نشاط شركتها التابعة “إى فاينانس لتشغيل المنشآت المالية” التى استحوذت على نصيب الأسد من إجمالى الإيرادات بنحو 1.1 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المذكورة.

كما استحوذت شركة تكنولوجيا البطاقات الذكية (التابعة) على النصيب الثانى من إجمالى الإيرادات بنحو 151.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى.