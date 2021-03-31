«إي فاينانس» تحصد جائزة أفضل شركة للحلول التكنولوجية المالية

حازت شركة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، على جائزة أفضل شركة قدمت حلولا تكنولوجية مالية للحكومة المصرية، وذلك خلال النسخة الرابعة من احتفالية bt 100 التي انعقدت يوم 30 مارس تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور أكثر من 10 وزراء و450 رجل أعمال ورؤساء كبرى المؤسسات الاقتصادية.

وتنعقد احتفالية bt 100 السنوية لتكريم الجهات والشركات والمؤسسات صاحبة البصمة الأهم في الاقتصاد المصري، وتركز دورة هذا العام على تجربة الاقتصاد المصري خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال عام الوباء.

ويأتي تكريم “إي فاينانس” وفوزها بالجائزة المهمة في ظل دورها الفعال كواحدة من أكثر المؤسسات دعما لنمو الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، حيث تمكنت هي وشركاتها التابعة “خالص” و”إي أسواق” و”إي كاردز” من تقديم العديد من الخدمات الرقمية والإلكترونية التي سرعت من وتيرة التحول الرقمي في مصر وفقا لاستراتيجية الدولة، وأتاحت تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين بما ساعد على تقليل الازدحامات وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية ودفع ثمنها من داخل المنازل.

وشهد العام 2020 نشاطا واسعا لإي فاينانس وشركاتها التابعة خاصة في مجال رقمنة الخدمات حيث نفذت عدة مشاريع محورية في مجال التحول الرقمي بالتعاون مع وزارات السياحة والآثار والمالية والنقل والعدل، في إطار جهودها لتسهيل تقديم الخدمات في مواجهة تداعيات كورونا، وشملت تلك المشروعات ميكنة المزارات السياحية وتسهيل حجز تذاكرها رقميا، وميكنة الموازنة العامة للدولة لأول مرة.

فضلا عن مشاريع كان من شأنها زيادة التحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك، وقامت بتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية لتسهيل تحصيل الرسوم القضائية للدعاوى المرفوعة إلكترونيا.

وفي إطار نشر ثقافة التعاملات اللانقدية ونشر الدفع الإلكتروني، وسعت “إي فاينانس” وشركاتها التابعة دائرة التعاون مع العديد من شركات الغاز والمياه والكهرباء لإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني للفواتير في معظم أنحاء الجمهورية، وكذلك عملت على ميكنة حجز القطارات بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.

كما أطلقت الشركة منصة مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة 142 خدمة رقمية لجميع المصريين.

كما عملت “إي فاينانس” وشركاتها التابعة على تفعيل خدمات إلكترونية عديدة عبر موقع الإنترنت التابعة لجهات ومؤسسات مهمة مثل جامعة عين شمس وجامعة الأزهر والغرفة التجارية بالقاهرة وغيرها، وقد أدى هذا إلى سهولة حصول المواطن على الخدمة وتحسين قدرة المؤسسات على تحصيل أموالها بشكل إلكتروني وآمن.

وفازت “إي فاينانس” بالجائزة بناءً على معايير علمية وضعها خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية استعانت بهم bt 100 وتعد الجائزة دليلا على تميز “إي فاينانس” من ناحية الأفكار الإبداعية والحلول العملية والفعالة، فضلا عن انعكاس أعمالها ومشروعاتها بشكل إيجابي على أهداف الدولة في خطة التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر 2030.

وتحصد “إي فاينانس” جائزة أفضل شركة قدمت حلولا تكنولوجية مالية للحكومة المصرية، للعام الثاني على التوالي كونها شريك أساسي للحكومة المصرية في دفع استراتيجية الرقمنة من خلال تطوير منصات متكاملة تقود الثورة الرقمية وتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.