«إي فاينانس» تتوسع في قطاع الحوسبة باستخدام استراتيجية «IBM» للسحابة الهجينة

أعلنت شركة “إي فاينانس” لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية التابعة لمجموعة “إي فاينانس” العاملة بمجال الاستثمارات المالية والرقمية في مصر، عن تعاونها مع شركةIBM العالمية، وذلك للتوسع في الخدمات السحابية المقدمة من مجموعة “إي فاينانس”، اعتمادا على تكنولوجيا السحابة الهجينة من IBM.

ومن خلال هذا التعاون تقدم شركة “إي فاينانس”، خدمات IBM Power Servers على نظم الحوسبة السحابية الخاصة بشركة “إي فاينانس” داخل جمهورية مصر العربية، التي تتيح لكافة العملاء استخدام IBM Power Servers لتشغيل المنظومات العملاقة بنظام Infrastructure-as-a-Service (IaaS) .

النظام يتيح أفضل مستوى للأداء واستهلاك أقل بنسبة 52% للطاقة

وتقدم شركة “إي فاينانس” خدمات IBM Power Servers باستخدام أحدث منتجات IBM وهو نظام Power 10 والذي يتيح القدرة على استضافة المنظومات العملاقة بأفضل مستوى أداء للخدمة مع الحفاظ على البيئة باستهلاك أقل للطاقة بنسبة 52% عن الإصدارات السابقة.

منظومات «إي فاينانس» التي تعمل بنظام IBM Power 10

وتم تشغيل العديد من المنظومات العملاقة لمجموعة “إي فاينانس” على نظام IBM Power 10 ومنها منظومات الدفع الإلكتروني وإدارة نقاط البيع الحكومية لشركة “إي فاينانس” وأيضاً منظومة إدارة الكروت لشركة e-card ومنظومة الدفع الإلكتروني لشركة khales والعديد من المنظومات الأخرى.

الرئيس التنفيذي لـ«إي فاينانس»: المؤسسات في حاجة إلى تقنيات متقدمة لتعزيز مجهودات التحول الرقمي

وقال حسام الجولى، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” التابعة لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية: “مع التقدم الذي يشهده قطاع التكنولوجيا والحوسبة السحابية، أصبحت المؤسسات في حاجة إلى تقنيات متقدمة لتعزيز مجهودات التحول الرقمي ودعم عملائنا في القطاعين العام والخاص”.

وأضاف الجولي سعدنا بالتعاون مع شركة IBM لتسريع عملية التحول الرقمي وتقديم خدمات جديدة من خلال منصاتنا السحابية بداخل جمهورية مصر العربية.

مدير عام شركة IBM مصر: منصات IBM الهجينة تتسم بالمرونة وسهولة التكيف

وقالت مروة عباس، المدير العام لشركة IBM مصر: “مع توجه المؤسسات المالية الكبيرة إلى تحديث أنظمتها، فإنها تحتاج إلى العديد من الخيارات لاستضافة المنظومات الرقمية والمالية العملاقة، لذا، تتيح البنية التحتية لشركة IBM منصات سحابية هجينة تتسم بالمرونة المطلوبة وسهولة التكيف سواء على السحابة العامة او الخاصة للعملاء.”

وأضافت: “يسعدنا التعاون مع “إي فإينانس” لتكون الأولى في تقديم خدمات IBM لعملائها على منصتها السحابية العامة بداخل جمهورية مصر العربية، إضافة إلي تحقيق معايير الاستدامة لشركة “إي فاينانس” وتسريع رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم”.

«IBM» ستقوم بتقديم أنظمة «IBM FlashSystems» و«IBM SDS»

وكجزء من التعاون، ستقوم شركة IBM بتقديم أنظمة IBM FlashSystems وIBM Software-Defined Storage (SDS)‎ لشركة إي فاينانس، وهو ما يتيح تبسيط العمليات الإدارية والتشغيلية عبر بيئات التشغيل المختلفة بموقع العمل، والسحابة الهجينة، والافتراضية، والحاويات.

ومن خلال تقديم خصائص الضغط المتقدمة التي تسمح بتخزين البيانات في مساحات أقل بكثير من الوحدات التقليدية، ستكون اي فاينانس قادرة على استضافة بيانات العملاء وأعباء العمل بكفاءة أكبر، مما يقلل مراكز البيانات وحيز المساحة التخزينية المستخدمة بنسبة تصل إلى 40% ويقلل استهلاك الطاقة بنسبة 50%.