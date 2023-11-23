«إي فاينانس» تتوسع في خدمات الحوسبة السحابية وتضيف شركات عالمية لمنصتها

اعلنت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية عن توسعاتها الأخيرة في مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية حيث أبرمت عدة اتفاقيات تعاون مع شركات عالمية منها: Splunk، Veeam، Ivanti، LogRhythm، TrendMicro، Sophos، Broadcom, Xerox NetScout

بفضل هذه الشراكات الجديدة، ارتفع عدد الخدمات على منصة “إي فاينانس” للحوسبة السحابية إلى 200 خدمة متنوعة.

يتمثل التكامل بين هذه الخدمات في تقديم حلول تقنية متنوعة تلبي احتياجات جميع الشركات، بغض النظر عن حجمها أو نطاقها الجغرافي، مما يعزز من قدرتها على التكيف مع التحول الرقمي وتحسين أدائها بشكل مستدام.

تأتي هذه التوسعات كمتابعة لإطلاق “إي فاينانس” لأول منصة متكاملة للحوسبة السحابية في مصر، خلال معرض “Cairo ICT2022”. تهدف هذه الخطوة إلى دعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التحول الرقمي وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة لدعم الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأكد إبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس”، على أهمية هذه الشراكات في دعم التحول الرقمي في مصر. وأشار إلى أن التطوير الكبير الذي شهدته المنصة يلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وخدمة مختلف القطاعات بما في ذلك الشمول المالي والشركات الناشئة.

واشار سرحان إلى أن هذه التكنولوجيا الجديدة تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات الحالية والمستقبلية، ويعكس التزام “إي فاينانس” بالتطور المستمر ومتابعة أحدث تطورات مراكز البيانات العالمية. يُذكر أن المجموعة حازت على شهادة الجودة ISO 20001 في تشغيل الحوسبة السحابية، وهي ضمن قائمة أفضل 200 مقدم للخدمة على مستوى عالمي.