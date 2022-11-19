«إي فاينانس» تتوسع في الحوسبة السحابية الأقل استهلاكا للطاقة بنسبة 50%

اختتمت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية وشركاتها التابعة، أعمال مشاركاتها على هامش قمة المناخ COP27 المنعقدة فى شرم الشيخ، بعد أن كشفت وقدمت مجموعة من الجهود والمبادرات على هامش قمة المناخ، وقد أبرمت عدداً من الاتفاقيات الخاصة بدعم الاستدامة البيئية عبر التحول الرقمي بالشراكة مع الدولة وكبرى المؤسسات العالمية.

وبدأت مجموعة “إي فاينانس” استعداداتها لقمة المناخ، بالكشف عن مجموعة من الجهود والأعمال التى قدمتها فى دعم الاستدامة البيئية عبر التحول الرقمي، والتى أسفرت عن تكريم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” التابعة لمجموعة “إي فاينانس”، وقد تسلم التكريم إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة المجموعة عمّا قدمته من أعمال وجهود ضمن مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

دعم «إي فاينانس» لمبادرة إحلال السيارات

وتلعب شركة “إي فاينانس” دوراً محورياً فى بناء وإدارة وتشغيل منظومة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي منذ إطلاقها ساهمت بشكل رئيسي فى خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الحد من التلوث البيئي الناتج عن عوادم السيارات القديمة.

ونجحت مبادرة إحلال السيارات حتى الآن فى تلقي أكثر من 40 ألف طلب على الموقع الإلكتروني، وتخريد أكثر من 21 ألف سيارة متقادمة كانت سبباً رئيسياً فى التلوث.

مشاركة «إي فاينانس» في COP 27

ثم جاء انطلاق فعاليات قمة المناخ COP27، والتى شاركت خلالها مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية وشركاتها التابعة فى مجموعة من المؤتمرات والفعّاليات، حيث تحدث الأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة المجموعة، إلى العالم خلال مشاركته فى جلسة بعنوان “دور المنصات فى ضمان الانتقال العادل للطاقة فى أفريقيا” وذلك ضمن فعاليات يوم التمويل بقمة المناخ 9 نوفمبر 2022.

وأدارت تلك الجلسة السيدة فهين اللبهوي رئيسة مؤسسة جي بي مورجان لتمويل التنمية، وشارك بالحديث كل من جيمس كارتليدج مسؤول الخزانة ببريطانيا، ويورغن ريجتيرينك النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسامايلا زوبايرو رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية، وإبراهيم سرحان الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، وجوستينا نيكسون سانتيل نائب الرئيس للمسؤولية الاجتماعية بشركة IBM.

اتفاقية «إي أسواق مصر» مع «شنايدر إلكتريك»

وعلى هامش فعاليات قمة المناخ COP27، وقّعت شركة “إي أسواق مصر” الرائدة فى مجال التسويق الإلكتروني والتابعة لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، اتفاقية تعاون مع شركة شنايدر إلكتريك مصر الرائدة فى التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، وذلك لإتاحة خدمات عرض وتسويق جميع منتجات “شنايدر إلكتريك”من القطاعات المختلفة على منصة “إي أسواق مصر”للتوزيع والبيع التجاري، إضافة إلى إنشاء متجر شنايدر إلكتريك الإلكتروني.

وجاءت تلك الاتفاقية فى ضوء ما تمتلكه شركة “إي أسواق مصر” من بنية تحتية عالية التقنية طبقاً لأحدث القياسات العالمية، وبما يتناسب مع شركة شنايدر إليكتريك مصر وريادتها لعملية التحول الرقمي لإدارة الطاقة وتشغيلها الآلى في المنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والصناعات فى نطاق مصر والعالم وسعيها لتكون الشريك الرقمي للاستدامة والكفاءة.

«إي فاينانس» تتعاون مع IBM

وخلال فترة انعقاد قمة المناخ COP27، أعلنت شركة “إي فاينانس” لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية التابعة لمجموعة “إي فاينانس” المقدمة لحلول الاستثمارات المالية والرقمية في مصر، عن تعاونها مع شركةIBM العالمية، وذلك للتوسع في الخدمات السحابية المقدمة من مجموعة “إي فاينانس”، اعتماداً على تكنولوجيا السحابة الهجينة من IBM.

ومن خلال هذا التعاون تقدم شركة “إي فاينانس”، خدمات IBM Power Servers على نظم الحوسبة السحابية الخاصة بشركة “إي فاينانس” داخل جمهورية مصر العربية والتي تتيح لكافة العملاء استخدام IBM Power Servers لتشغيل المنظومات العملاقة بنظام Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

وتقدم شركة “إي فاينانس” خدمات IBM Power Servers باستخدام أحدث منتجات IBM وهو نظام Power 10 والذي يتيح القدرة على استضافة المنظومات العملاقة بأفضل مستوى أداء للخدمة مع الحفاظ على البيئة باستهلاك أقل للطاقة بنسبة 52% عن الإصدارات السابقة.

إبراهيم سرحان: جميع أعمال التحول الرقمي تستهدف الحفاظ على البيئة

ومن جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة تفتخر بكونها الذراع المرنة للحكومة المصرية فى التحول الرقمي لبيئة أكثر استدامة، حيث تهدف جميع أعمال التحول الرقمي للحفاظ على البيئة بشكل أو بآخر من خلال ترشيد استهلاك الموارد وتقليل انبعاثات الكربون بطرق مباشرة وغير مباشرة، الذي اسهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة فى جميع العمليات الرقمية .

وأعرب سرحان عن اعتزاز المجموعة وشركاتها التابعة بالمشاركة ضمن فعّاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، بمدينة شرم الشيخ، وقد اطلعت المجموعة على الجهود العالمية فى هذا الشأن ولا سيما الدور البارز للمؤسسات المالية حول العالم فى دعم قضية المناخ ومواجهة تحدياته بشكل حاسم، وقد استعرضت مجموعة “إي فاينانس” ما قامت به من جانبها وما تستهدف تحقيقه لدعم البيئة والتحول الرقمي للتنمية المستدامة بشراكات خاصة وحكومية ضمن رؤية مصر 2030.