«إي فاينانس» تتعاون مع «نتورك انترناشيونال» للتوسع الإقليمي في خدمات البطاقات المالية الذكية

أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، عن توقيع شركتها التابعة، ” اى كاردز”، اتفاقية تعاون مع شركة نتورك انترناشيونال.

وذلك بهدف التوسع الإقليمى المشترك في إنتاج وتخصيص ومعالجة البطاقات المالية الذكية، المقدمة لعملاء الشركتين، على أوسع نطاق داخل وخارج السوق المصرية.

وحضر توقيع الاتفاقية المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة إي فاينانس للاستثمارات المالية، ونشوى كامل الرئيس التنفيذي لشركة اي كادر.

وكذلك الدكتور رضا هلال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقسم المعالجة بشركة نتورك انترناشيونال، وعدد من قيادات الشركتين.

وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة إي كادر بإنتاج البطاقات وتخصيصها في ضوء ما تمتلكه الشركة من خبرات.

بينما ستقوم شركة نتورك إنترناشيونال، بإدارة معالجة البطاقات بما لديها من خبرات تقارب الـ 30 عاما في هذا المجال.

وأعربت نشوى كامل الرئيس التنفيذي لشركة اي كادر، عن ثقتها في التعاون مع شركة نتورك انترناشيونال، بما يحقق أفضل أنواع التكامل في مجالات البطاقات الذكية يساهم في زيادة أعمال الشركتين داخل الأسواق المحلية والإقليمية.

وقال الدكتور رضا هلال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقسم المعالجة بشركة نتورك انترناشيونال: يسعدنا التعاون مع “اي كادر”، لدعم احتياجات المعالجة الخاصة بها في قطاع البطاقات المالية الذكية، مع تطوير خدمات المدفوعات المبتكرة.