إي فاينانس: الصندوق السعودي أصبح أكبر مساهم بعد استحواذه على 25% من الأسهم

قالت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ،إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصبح أكبر المساهمين في الشركة بعد استحواذه على 25% من الأسهم بجلسة الأربعاء.

وأضافت إي فاينانس في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس إن هذه الحصة اشتراها صندوق الاستثمارات السعودى من بنك الاستثمار القومى (462.2 مليون سهم ) بقيمة إجمالية 7.49 مليار جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 12.98 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصة بنك الاستثمار القومي بعدها من 46.8 % إلى 21.8% ليصبح ثاني أكبر المساهمين بحسب الإفصاح الذي لم يظهر ارتباط البنك بأي أطراف أخرى مساهمة في الشركة (أفراد أو كيانات).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 924.4 مليون جنيه موزعا على 1.84 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم، وتوزع هيكل ملكيتها (قبل الصفقة) بين ثلاثة بنوك حكومية، أكبرها بنك الاستثمار القومى المساهم الأكبر بنسبة 46.8% ، بنك مصر بنسبة 7.2%، البنك الأهلى المصرى بنسبة 6.7%.

كما تساهم شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي بنسبة 6.7، المصرية للمشروعات الاستثمارية (أسيب) بنسبة 6.7% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة (بعد الطرح) تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 21 يوليو الماضي (من المقرر تحديثه بعد صفقة الصندوق السعودي).

إي فاينانس : صندوق الاستثمارت السعودي نفذ صفقات في البورصة بقيمة 25 مليار جنيه

وتأتي هذه الصفقة في إطار عمليات الشراء التي نفذها صندوق الاستثمارات العامة السعودى (بجلسة الأربعاء 10 أغسطس) على حصص مختلفة فى أربع شركات مدرجة بقيمة 25 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا.

وأظهرت البيانات المنشورة على شاشة التداول بالبورصة تنفيذ هذه العمليات عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الصفقات جرى تنفيذها على أسهم شركات: إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وكشف بيان أول تنفيذ صفقة على 462.2 مليون سهم فى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة إجمالية 7.49 مليار جنيه، بينما جرى تنفيذ صفقة مماثلة على 250.1 مليون سهم في أبو قير للأسمدة بقيمة 7.27 مليار جنيه وفقا لبيان ثان.

كما أظهر بيان ثالث منشور على الشاشة تنفيذ صفقة على 57.2 مليون سهم فى مصر لإنتاج الأسمدة موبكو بقيمة 7.1 مليار جنيه ،بينما أظهر البيان الأخير تنفيذ صفقة على 297.9 مليون سهم فى الإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة 3 مليارات تقريبا.

إبراهيم سرحان : نتطلع للاستفادة من قدرات الصندوق السعودى الفنية والتكنولوجية

إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة الشركة

وعبر إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة إي فاينانس عن سعادته بانضمام صندوق الاستثمارات السعودى إلى هيكل ملكية الشركة باعتبار ما له من مكانة استثمارية قوية وما يتمتع به من ثقل دولى وإقليمى .

كما أعرب سرحان فى بيان منفصل عن ثقته فى استفادة الشركة من أوجه الدعم التى سيقدمها الصندوق السعودى على المستوى الفنى والتكنولوجى والتجارى بما سيعزز مكانة إي فاينانس ويؤهلها لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية عالية خلال الفترة القادمة.

تأسست إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن عملية انقسام فى ديسمبر 2020، عن الشركة الأم التي تحمل اسم (تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أي فينانس) المتواجدة في السوق المصرية منذ عام 2005 (كانت تحت اسم راية وجرى تعديل الأسماء أكثر من مرة).

وعملت الشركة منذ تأسيسها فى تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، حتى أصبحت الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية.

وبلغت قيمة المدفوعات الحكومية التى تتعامل فيها الشركة حوالى 2.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2020، مقسمة إلى 1.4 تريليون جنيه مدفوعات و0.7 تريليون جنيه متحصلات.

كما تقدم الشركة خدمات أخرى من خلال منصة للجمارك، والقطاع الزراعي، والقطاع الصحي، إضافة إلى استحواذها على حصة 75% من سوق إصدار البطاقات البلاستيكية في مصر، فضلا عن تقديمها خدمات التعهد، والاستشارات الفنية لعملية التحول الرقمي بالبلاد.

وأطلقت إي فاينانس مطلع ديسمبر الماضي شركة رقمية جديدة (إي هيلث ) بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فى إطار خطة الحكومة المصرية لتغطية خدمات التأمين الرقمى لأكثر من 100 مليون مواطن خلال عشر سنوات قادمة.

ووقعت الشركة فى فبراير الماضى اتفافية لإصدار بطاقات رقمية في مجال التأمين الصحي بدولة زيمبابوي عبر شركتها التابعة ( إي كاردز ) لمدة عشر سنوات، كما وقعت فى يونيو الماضى مذكرة تفاهم مع الحكومة الليبية فى مجال رقمنة المدفوعات المالية الحكومية في ليبيا .

إي فاينانس طرحت 26.1% من أسهمها فى البورصة المصرية أكتوبر الماضى

وطرحت إي فاينانس 26.1% من إجمالى أسهمها فى البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضى، بمتوسط سعر 13.98 جنيه للسهم بقيمة إجمالية قدرها 5.8 مليار جنيه.

وقسمت إى فاينانس الحصة محل الطرح ( 417.7 مليون جنيه)، بين طرحين، أحدهما خاص بعدد 392 مليون سهم تمثل 93.8%، والآخر عام بعدد 25.7 مليون سهم تقريبا تمثل 6.17% من إجمالى الأسهم المطروحة.

وبدأ التداول على سهم إي فاينانس فى البورصة بجلسة 20 أكتوبر الماضى، وصعد السهم فى تلك الجلسة بشكل صاروخى ليغلق على ارتفاع بنسبة 50.2% عند مستوى 21 جنيهًا.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ( ثالث نتائج منذ الطرح)، ارتفاع صافى أرباحها إلى 198.2 مليون بنهاية مارس الماضى مقارنة بنحو 143 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم إي فاينانس المجمعة المرسلة للبورصة (31 مايو الماضى)، ارتفاع الإيرادات إلى 559 مليون جنيه خلال الربع المشار إليه، مقارنة بإيرادات بلغت 463.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.076 جنيه بنهاية مارس الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.075 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وأقرت عمومية الشركة فى 31 مارس الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.10 جنيه للسهم، وفوضت مجلس الإدارة فى تنفيذه مع شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي.

مورجان ستانلى أدرج أسهم الشركة على مؤشره منذ يونيو الماضى

وأدرج مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI Small Cap»، مجموعة إي فاينانس على قائمة شركات المؤشر العالمى الأكثر ثقة من قبل المستثمرين حول العالم، عقب مرور ستة أشهر من طرحها فى البورصة.

ويعد مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI» أداة قياسية للمستثمرين المؤهلين من مختلف أنحاء العالم ومديري المحافظ الاستثمارية ومستشاريهم لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية الصائبة، فضلا عن كونه مرجعًا مفضلا لمختلف أسواق المال حول العالم ووسائل الإعلام المتخصصة وخبراء المؤسسات الأكاديمية.

وقالت الشركة فى بيان ، إن إدراجها على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة يعد علامة فارقة في سجل إنجازات المجموعة، حيث يعكس مدى اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالمكانة الرائدة التي تحظى بها المجموعة باعتبارها أول منصة لتكنولوجيا الخدمات المالية بالمعنى الحديث في السوق المصرية، فضلاً عن احتلالها صدارة مطوري البنية الأساسية لمنظومة المدفوعة الرقمية في مصر.

ومن المقرر إدراج أسهم «إي فاينانس» على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI Small Cap» في ختام جلسة التداول بسوق الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء ( 31 مايو 2022).

ومن المتوقع أن تثمر المراجعة التالية للمؤشر لأداء أسهم المجموعة المقررة في نوفمبر المقبل؛ عن ترقية إدراجها إلى مؤشر مورجان ستانلي القياسي” MSCI ACWI” وهو مؤشر رائد يضم مجموعة من الأسهم الكبرى والمتوسطة عبر 23 سوقًا متقدمة و24 سوقًا ناشئة حول العالم.