إي فاينانس: إنشاء الشبكة المالية الحكومية مشروع قومي

مها أبوودن قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة تشغيل المنشآت الماليه آي فاينانس، إن اكتمال الشبكة يعتبر مشروعا قوميا. جاء ذلك خلال مشاركته بفاعليات مؤتمر انطلاق الشبكة المالية الحكومية تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور عمرو…

مها أبوودن

قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة تشغيل المنشآت الماليه آي فاينانس، إن اكتمال الشبكة يعتبر مشروعا قوميا.



جاء ذلك خلال مشاركته بفاعليات مؤتمر انطلاق الشبكة المالية الحكومية تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور عمرو الجارحي، وزير المالية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة.

واضاف سرحان أن كافة الحسابات القومية أصبحت متصلة ببعضها ومتصلة بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي، ما يمكن الجهات الحكومية المختلفة من العمل بكفاءة.