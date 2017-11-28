إي فاينانس : إلغاء الشيكات الورقية كان حلمًا بعيد المنال

مها أبو ودنقال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية، إن إلغاء الشيكات الورقية والتحول إلى النظام الإلكترونى بالكامل فى المدفوعات الحكومية، كان حلمًا صعب المنال.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لوزير المالية للإعلان عن إلغا

مها أبو ودن





قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية، إن إلغاء الشيكات الورقية والتحول إلى النظام الإلكترونى بالكامل فى المدفوعات الحكومية، كان حلمًا صعب المنال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لوزير المالية للإعلان عن إلغاء الشيكات الورقية، ووقف التعامل عبر أى حسابات بنكية خارج حساب الخزانة الموحد بدءًا من بعد غد.

وأكد سرحان أن القرار السياسى الذى اتخذته وزارة المالية ساعد بشكل كبير فى دفع مشروع الميكنة للأمام، فضلًا عن مجهودات العاملين بالشركة فى تنفيذ عملية الميكنة مع 40 ألف موظف يمثلون المراقبين الماليين مع اختلاف ثقافاتهم.