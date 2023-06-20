إي فاينانس : إطلاق تطبيق «نكستا للدفع الإلكتروني»

اعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، عن تعاقد شركتها التابعة “e-Cards”، مع فيزا وبنك مصر وشركة Nexta ، لاطلاق تطبيق “نكستا” للدفع الالكتروني لتقديم تجربة مصرفية رقمية ميسرة للعملاء في مصر.

وتهدف الاتفاقیة إلى تزويد المستخدمين بخدمات وحلول جديدة تتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي في مصر وتشجع أنظمة الدفع الإلكتروني.

وبموجب الاتفاقیة، تقدم نكستا بطاقات فيزا مسبقة الدفع صادرة عن بنك مصر، في جميع أنحاء البلاد جنبا إلى جنب مع التطبيق وستقوم “e-Cards” التابعة لمجموعة اي فاینانس بإصدار وإدارة وتشغيل البطاقات .

وقال إبراهيم سرحان رئیس مجلس إدارة مجموعة “إي فاینانس” للاستثمارات المالية والرقمية، إن التعاقد الجديد يعكس النجاح فى استغلال البنية التحتية لشركاتها التابعة فى تقديم الدعم لتطبيق نكستا الذى يمثل تجربة مصرفية رقمية متكاملة، كما يعكس بوضوح نجاح استراتيجية اي فاینانس التي ركزت عليها فى تحقيق التكامل synergy بين كافة الاستثمارات التي تقوم بينها وبين شركاتنا التابعة.

واستكمل أن إي فاينانس استفادت من قيادتها لجولة تمويلية لصالح شـركة التكنولوجيا المالية الناشئة نكستا فى وقت سابق من نهاية العام 2022 ،وبدأت بالفعل فى خطط استغلال البنية التحتية لمجموعة إي فاینانس وشركاتها التابعة في تدعيم تجربة نكستا والتي تشكل طفرة حقيقية فى الخدمات المصرفية الرقمية.

واضاف سرحان، إن السوق المصرية تشهد تطوراً كبيراً في مختلف أدوات الدفع الإلكتروني المبتكرة، وتفتخر مجموعة “إي فاینانس” بالمشاركة الرئيسية والعمل المشترك في تلك الأدوات المالية الرقمية الجديدة، خاصة وأن التعاون يأتي دائماً مع مجموعة من قيادات القطاع مثل بنك مصر شركة فيزا و “e-Cards” التابعة وشركة نكستا الوليدة الواعدة بمساهمة ودعم مجموعة “إي فاینانس” للاستثمارات المالية والرقمية.

واشار ايهاب درة رئیس قطاع الفروع و التجزئة المصرفية ببنك مصر إلى أن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول مع كلا من الأطراف المعنية يأتي في إطار استراتيجية البنك نحو قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، وتقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء.

واكد أن بنك مصر يسعى جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي؛ حيث إن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة الجهاز المصرفي المصري.

ولفت إلى أن إطلاق التطبيق الجديد سيساعد الافراد على تنفيذ المهام المالية بشكل أكثر أمانا وسهولة، ما يثمل خطوة مهمة على طريق تحقيق الرؤية الشاملة لنظم الدفع الوطنية داخل مصر.

كما يعزز أهداف المجلس القومي للمدفوعات في التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد ويسهم في تیسیر المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطرق آمنة وفعالة.

وأشار ملاك البابا، مدير مكتب Visa في مصر، إلى التغير الكبیر في عادات المستهلكين، حيث شهدت مصر نموا غير مسبوق في المدفوعات غير النقدية، ما خلق نافذة مثالية لزيادة المنتجات الرقمية التي تناسب احتياجات الشرائح المختلفة من المجتمع.

وقال البابا، “نحن متحمسون للغاية لهذا التعاون الذي يعكس جوهر استراتيجية Visa للشراكة مع جميع الأطراف المؤثرة في النظام البيئي لدفع عجلة رقمنة المدفوعات في مصر”.

وقالت نشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة ” e-Cards ، ” إن مهمتنا تمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية بحلول دفع رقمية شاملة ومستدامة ومريحة ، وذلك من خلال تقديم تكنولوجيا مبتكرة وخدمة استثنائية شراكات استراتيجية.

واستكمل،” نحن نحول طریقة تعامل الناس وتفاعلهم في العصر الرقمي، لنشكل مستقبلاً يتميز بالراحة والأمان والكفاءة كمعيار جديد لتجارب الدفع “.

وقال أحمد هشام رئیس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة نكستا، “يشرفنا توقيع هذه الاتفاقیة مع شركائنا المتميزين، ونعتقد أن هذه الشراكة ستكون مفيدة لجميع الأطراف”.

وتابع: ”یسعدنا أن نقدم تطبیقنا المصرفي الجدید عبر الھاتف المحمول والذي نعتقد أنھ سـیحدث تحول في إدارة الاموال، حیث تم تطویر التطبیق مع وضع المستخدمین في الاعتبار ما یجعله یفوق منافسیه في سوق التكنولوجیا المالیة المكتظ.”

ولفت إلى أن نكستا تهدف إلى توفير تجربة مصرفية عالیة الجودة، تمكن جميع العملاء بمصر من الوصول إليها بسلاسة، وهي تجربة من شأنها معاونة مستخدميها في إدارة أموالهم بشكل سلیم ، بفضل تصميم التطبيق المبتكر الذي يجعل تنفيذ المهام المالية أكثر أمانا وسهولة، من خلال بطاقة تستخدم عالميا ونظام إلكتروني يوفر مجموعة من المميزات . مثل إرسال واستلام الأموال في أسرع وقت بنقرة زر، وتوافر طرق مختلفة لتغذية البطاقة من خلال ربط البطاقات المصرفية الأخرى أو عبر فوري أو من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك مصر.

كما يوفر التطبيق ميزات أمان متقدمة بما في ذلك القياسات الحيوية، التي تضيف مزيدا من الأمان من خلال السماح لمستخدميه بتجميد بطاقة نكستا الخاصة بهم على الفور في أي وقت .

واشار إلى أنه بموجب هذا الإعلان، ستكون خدمات نكستا متاحة لجميع المصريين للاستمتاع بتجربة مصرفية رقمية أحدث وأفضل.