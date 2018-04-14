إي جي بنك يوقف بيع الشهادات ثابتة العائد

سيد بدر
قرر البنك المصري الخليجي EG Bank وقف بيع الشهادات ثابتة العائد لحين تحديد أسعار الفائدة عليها في ظل التطورات الحالية على مستوى السياسة النقدية .
وأشار مصدر إلى أن الفائدة الحالية على الشهادة الثلاثية ثابتة العائد تتراوح بين 14% إلى 15% حسب دورية صرف العائد، كما يمتلك البنك شهادة خماسية تقدم فائدة 12.75% للعائد ربع السنوي و13% للعائد نصف السنوي.
وتأتي تحركات البنوك بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 1% نهاية مارس الماضي، لتسجل 16.75% للإيداع، وتوجه بنكي الأهلي ومصر لإلغاء الشهادتين بعائد 17% وإصدار شهادتين بديلتين بعائد متغير لمجاراة التغير المستمر في أسعار الفائدة .
وأوضح المصدر أن إي جي بنك يمتلك شهادة متنوعة العائد تقدم فائدة 18.75% لأول 6 أشهر من الربط ثم عائد مرتبط بالكوريدور في العامين والنصف المتبقيين من أجل الشهادة، لافتًا إلى أن البنك قد يخفض الفائدة عليها أيضًا في الفترة المقبلة .