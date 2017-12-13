إي جي بنك يفوز بـ5 جوائز في مسابقة إيفي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المال ـ خاص: حقق "إي جي بنك" إنجازا غير مسبوق في مصر، حيث فاز البنك بخمس جوائز دفعة واحدة لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية وذلك في الدورة التاسعة لـ "جوائز إيفي بالشرق الأوسط وشمال افريقيا" (Effie’s Awards) لعام 2017، والتي أقيمت في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي. وتعد أه

المال ـ خاص:

حقق “إي جي بنك” إنجازا غير مسبوق في مصر، حيث فاز البنك بخمس جوائز دفعة واحدة لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية وذلك في الدورة التاسعة لـ “جوائز إيفي بالشرق الأوسط وشمال افريقيا” (Effie’s Awards) لعام 2017، والتي أقيمت في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي.

وتعد أهم الجوائز التي فاز بها البنك هي الجائزة الكبرى (The Grand Prix) والتي حصلت عليها الحملة الإعلانية لـ”إي جي بنك” في شهر رمضان الماضي والتي اشتهرت إعلاميا بحملة (محدش بيعملك حساب)، حيث إنها جائزة استثنائية تقدم فقط للحملات الاعلانية المتميزة وفى بعض الأحيان يتم حجبها لعدم وجود مثل هذه الحملات. كما أنها أعلى تكريم خلال الإحتفالية، وبذلك يكون “إي جي بنك” أول بنك في مصر يحصل على هذه الجائزة.

كما فاز إي جي بنك بالجائزة الذهبية في التطور والنهوض بالقطاع (Renaissance) والجائزة الذهبية أيضا في مجال التسويق الموسمي عن نشاط البنك في شهر رمضان (Seasonal Marketing) والجائزة الذهبية في تسويق منتجات الشباب البنكية (Youth Marketing) والجائزة الفضية في الخدمات المصرفية والجدير بالذكر انه تم حجب الجائزة الذهبية.

وتم تكريم البنك ضمن اقوى 50 شركة مصرية متداولة من فوربس الشرق الأوسط الاسبوع الماضى ضمن احتفالية Egypt100.

جدير بالذكر أن “اي جي بنك” هو البنك الأسرع نمواً في مصر ويحرص علي تقديم خدمات مبتكرة للأجيال الشابة التي ينتمي لها أغلب قيادات البنك، لتتناسب مع التقدم التكنولوجي والتطور والإبتكار، وذلك عبر حلول بنكية غير مسبوقة تجذب قطاع كبير من المواطنين وتساعد على تحقيق الشمول المالي الذي تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة.