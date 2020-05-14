«إي جي بنك» يستثمر 650 ألف دولار في شركة التكنولوجيا المالية الناشئة «Shahry»

استثمر إي جي بنك من خلال ذراعه الاستثمارية شركة المصري الخليجي للاستثمارات، نحو 650 ألف دولار في شركة الإقراض الرقمي المحلية الناشئة “شهري”.

ووفقًا لما نشره موقع “مينا بايتس” فإن “Shahry” التي تأسست أوائل العام الماضي من قبل رائدي الأعمال شريف الركباوي ومحمد عويس، حصلت على 650 ألف دولار في جولة التمويل ما قبل التأسيس.

وتعمل الشركة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتمكين المستخدمين من التقدم بطلب للحصول على ائتمان افتراضي من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة لشراء أي منتج عبر الإنترنت، ويتم دفع مقابل القرض على دفعات شهرية .

ويقوم المستخدمون بإضافة بعض التفاصيل التي يطلبها التطبيق ثم يتم الرد على طلبات الإقراض خلال يوم واحد فقط، ويستطيع المستخدمون تصفح المنتجات والدفع من خلال تطبيق “Shahry” حتى أثناء عملية الاسترجاع تتم من خلال التطبيق.

وقال شريف الركباوي، مؤسس التطبيق، إنه تقرر إضافة التسوق للتطبيق لتوفير تجربة سلسة للعميل تقوم على التسوق والدفع من مكان واحد.

وتحصل Shahry على عمولة من شركات التجارة الإلكترونية مقابل توفير منتجاتهم على منصتها بجانب عمولة من العملاء مقابل توفير الائتمان لهم، ويقوم المستخدمون بسداد أقساط القرض الشهري من خلال منفذ فوري أو أمان أو بي باستخدام البطاقة الائتمانية أو فودافون كاش بجانب التحصيل المنزلي .

وأوضح الركباوي، أن الطلب على التطبيق يرتفع بنسبة 100% على أساس شهري منذ انطلاق الشركة في يوليو 2019، لافتًا إلى أن التطبيق متاح للجميع لكنه يستهدف في الأساس المصريون الذين لا يتمتعون بالخدمات المالية ولا سبيل لهم للحصول على تمويل من القنوات الرسمية .

وحتى الآن لدى Shahry نحو 15 ألف مستخدم، معظمهم من غير المتعاملين مع البنوك وليس لديهم حسابات مصرفية.

فيما يتعلق بالشراكة مع EG Bank أكد أنها خطوة كبيرة بالنسبة للشركات الناشئة حيث يمكن الاستفادة من خبرة البنك في مخاطر الائتمان ورفع حدود الإقراض، مؤكدًا أن قيام EG Bank بوضع استثمار في شركة ناشئة هو تحول كبير في التعامل من قبل القطاع المالي مع التكنولوجيا المالية ورأس المال المخاطر .

بينما أكد محمد محيى الدين الرئيس التنفيذي لشركة المصري الخليجي القابضة للاستثمارات المالية إن الشركة ترى إمكانيات كبيرة في Shahry لتوفير خدمات مالية غير مصرفية للعملاء، وفي مجال ابتكار حلول جديدة للإقراض .

وأكد أن الاستثمار في Shahry يأتي في إطار سعي EG Bank لدعم الشباب ورواد الأعمال.