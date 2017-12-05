إي جي بنك يحصل على جائزة المركز 20 في قائمة أفضل 50 شركة

المال خاص: تسلم "إي جي بنك" جائزة المركز العشرين ضمن قائمة أفضل خمسين شركة مقيدة في البورصة المصرية، وذلك في احتفالية فوربس الشرق الأوسط Egypt 100، للكشف عن تلك القائمة إضافة لأكثر 25 سيدة تأثيرا فى مجتمع الأعمال المصرى إلى جانب أبرز 25 شركة ناشئة. ليأتي "إي جي بنك" في المركز العشرين بقيمة سوقية 2

المال خاص:

تسلم “إي جي بنك” جائزة المركز العشرين ضمن قائمة أفضل خمسين شركة مقيدة في البورصة المصرية، وذلك في احتفالية فوربس الشرق الأوسط Egypt 100، للكشف عن تلك القائمة إضافة لأكثر 25 سيدة تأثيرا فى مجتمع الأعمال المصرى إلى جانب أبرز 25 شركة ناشئة.

ليأتي “إي جي بنك” في المركز العشرين بقيمة سوقية 271 مليون دولار ومبيعات 219 مليون دولار وأرباح 22 مليون دولار وأصول 2.5 بليون دولار.

وقد شهد الحفل أجواء مبهجة بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية ونخبة من رجال وسيدات الأعمال ورواد الأعمال الشباب، وتم الإعلان عن الثلاث قوائم الحصرية الخاصة بمصر، كما شهدت الفعالية حلقة نقاشية حول المناخ الاستثمارى والفرص المتاحة فى مختلف القطاعات الاقتصادية مثل البنية التحتية والطاقة والعقارات والقطاع المالى.

أعرب إي جي بنك عن سعادته بتلك الجائزة مشيرًا إلى أن مجيء مجلة بحجم فوربس التي يزيد عمرها عن مائة عام لمصر والكشف عن أقوى الشركات والسيدات والأفكار الناشئة لهو نتاج لما حققه الاقتصاد المصري من نجاحات وإيجابيات خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن “اي جي بنك” هو البنك الأسرع نمواً في مصر ويحرص علي تقديم خدمات مبتكرة للأجيال الشابة التي ينتمي لها أغلب قيادات البنك، لتتناسب مع التقدم التكنولوجي والتطور والإبتكار، وذلك عبر حلول بنكية غير مسبوقة تجذب قطاع كبير من المواطنين وتساعد على تحقيق الشمول المالي الذي تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة.