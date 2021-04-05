اقتصاد وأسواق

«إي تاكس» توقع مذكرة تعاون مع شركتين عالميتين لدعم مشروع الميكنة الضريبية

الشركة تنطلق رسميا اليوم
منى عبدالباري 3:44 م, الأثنين, 5 أبريل 21 3:44 م, الأثنين, 5 أبريل 21

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كشف خالد عبدالغنى، رئيس شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E-Tax»، إن الشركة ستوقع مذكرة للتعاون المشترك مع شركتى «SAP & IBM» للبرمجيات لدعم مشروع ميكنة العمليات الضريبية.

الشركة تنطلق رسميا اليوم

وأشار عبدالغني في كلمته خلال الإطلاق الرسمي للشركة اليوم، إلى أنه تم في وقت سابق تم توقيع مذكرة تعاون مشترك مع شركة ميكروسوفت لدعم مشروع الفاتورة الإلكترونية وتنمية الكوادر بالشركة.

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وأوضح عبدالغني أن الشركة تستهدف دراسة وتقديم وإدارة وتشغيل أحدث الحلول الضريبية الرقمية لكل عناصر المنظومة الضريبية بوسائل عالية التقنية والتأمين، وتنفيذ المنصة الرقمية للضرائب المصرية من أجل إدارة وتأمين قواعد بيانات الضرائب وحوكمة المعاملات بين المصلحة والممول، إضافة إلى إتاحة الحلول الضريبية الرقمية للارتقاء بالمنظومة الضريبية ودعم متخذي القرار وتعظيم العائد على الاقتصاد المصرى بالكوادر ذات الكفاءة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

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ونوه إلى أن الشركة تضم كوادر متخصصة فى كل الجوانب التكنولوجية اللازمة لتنفيذ مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وهناك فرق للدعم الفني والضريبي للممولين والموظفين.

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بقلم منى عبدالباري

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