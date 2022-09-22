«إي تاكس» تحصل على شهادة الأيزو في كفاءة نظم إدارة خدمات التكنولوجيا

أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية “إي تاكس”، الذراع التكنولوجية لمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، والمملوكة لكل من وزارة المالية المصرية ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حصولها على شهادة المطابقة الفنية للمواصفة العالمية لنظم إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ISO/IEC 20000-1:2018 من هيئة BQSR العضو في منتدى الاعتماد الدولي- IAF والمعتمدة من قبل خدمة الاعتماد الدولي (IAS) بالولايات المتحدة الأمريكية، والمتخصصة في تقديم خدمات مراقبة الجودة بالتعاون مع المنظمات العالمية، وذلك في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وتعمل إى تاكس على تطوير إدارة المنظومة الضريبية في مصر معتمدة على استخدام التكنولوجيا لتطبيق أحدث الحلول الرقمية لإدارة المنظومة بطريقة احترافية.

ونجحت الشركة فى تطبيق عدة مشروعات ومنظومات رقمية في مجال إدارة وتشغيل المنظومات الضريبية سواء تلك التي تتبع مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية، مستفيدة من الدعم الكبير الذي تتلقاه من وزارة المالية المصرية التي تتبنى استراتيجية طموحة للتحول الرقمي سواء داخل الوزارة أو الجهات والهيئات التابعة لها.

جدير بالذكر أن شركة إى تاكس نجحت فى دعم إدارة وتهيئة مكونات منظومة الميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب المصرية، فضلاً عن إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني والتي تعتبر امتداداً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتطوير وتشغيل وصيانة ودعم خدمات رقمية متعددة تابعة لمصلحة الضرائب العقارية، وهي إنجازات سهّلت على الممولين إتمام معاملاتهم الضريبية وساهمت في زيادة الحصيلة الضريبية ودعم الاقتصاد المصري.