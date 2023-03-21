«إي تاكس» تتعاون مع «SAP» بهدف إتاحة حلول تقنية متنوعة

قامت شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية eTax – الذراع التكنولوجية لمصلحة الضرائب المصرية بتوقيع اتفاقية شراكة مع عملاقة التقنية العالمية SAP لتوفير حلول قوية وسريعة التطبيق بما يسمح لعملاء “إي تاكس” البدء في استخدام برنامج SAP في وقت وجيز، للمساهمة في التيسير على ممولي الضرائب ومساعدة مجتمع الأعمال.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من المهندس خالد عبد الغنى العضو المنتدب لشركة “إي تاكس”، والمهندس محمد سامي العضو المنتدب لشركة “إس إيه بى “SAP مصر، وذلك بمقر شركة eTaxفي القرية الذكية.

ومن خلال هذه الاتفاقية تتمكن شركة “إي تاكس” من تقديم رخص وبرمجيات SAP، مع إضافة مجموعة من الخدمات الأخرى المكملة، وذلك لتخفيف أعباء التحول الرقمي لدى العملاء بتحويل تكاليف العميل الرأسمالية الناجمة عن شراء الرخص والخوادم إلى مصروفات تشغيلية تدفع سنوياً أو ربع سنوياً.

كما تقوم شركة “إي تاكس” بتطوير نموذج من تطبيق أنظمة SAP يتميز بسرعة التطبيق والإدراج والتشغيل، حيث تستهدف العملاء من القطاع الخاص لتسريع الالتزام بالتكامل الفني عبر الاشتراك في خدمة ERP أوpayroll

ويهدف التعاون إلى تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي في مصلحة الضرائب، بما يدعم خدمات الفاتورة الإلكترونية، وكذلك منظومة توحيد احتساب ضريبة المرتبات، فضلاً عن تطوير حلول تساعد الممولين في التكامل مع أنظمة مصلحة الضرائب المصرية.

من جانبه أعرب المهندس خالد عبد الغنى، العضو المنتدب لشركة “إي تاكس”، عن اعتزازه بالشراكة مع “SAP” العالمية، فضلاً عن امتلاك “إي تاكس” مجموعة من مستشاري SAP يمتلكون الخبرة الفنية لتطبيق الأنظمة والخبرة العملية للتشغيل الضريبي بما يوفر لمصلحة الضرائب النصح والإرشاد المدعم برأي الخبراء الفنيين.

وأضاف أن إى تاكس منذ إنشائها عكفت على بناء قطاع تكنولوجي خاص بحلول SAP لتلبية إحتياجات مصلحة الضرائب المصرية أولا ومن ثم خدمة أيضاً مجتمع الأعمال.

وأكد أن تقنيات SAP ستمنح السوق المصري مزايا هائلة لتطوير القدرات الأساسية لمنظومة العمل الضريبي في مصر، بما يعزز من الحفاظ على موارد الهيئات الضريبية ويدعم متحصلاتها في زيادة معدلات التدفق والتحويل بشكل لحظي أكثر دقة واعتمادية، في ظل تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية كأحد خطوات التحول الرقمي الضريبي ضمن رؤية مصر 2030.

ومن جانبه قال المهندس محمد سامي العضو المنتدب لشركة “إس إيه بى”SAP مصر، إن الشركة تفتخر بالتوسع في أعمالها داخل السوق المصري، بالتعاون مع “إي تاكس” كشريك قوي يحظى بثقة الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال ولديها ملائة مالية مناسبة تمكنها من الحفاظ على الخبرات الحالية وبناء الخبرة المتراكمة للمساعدة في سرعة تنفيذ المشروعات وتشغيلها، الأمر الذى يدعم خطة الشركة فى المساعدة في نشر وتسريع عملية التحول الرقمى واعتماد أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية.

الجدير بالذكر أن شركة “إي تاكس” قد انتهت مؤخراً من عقد أول جمعية عمومية لمساهميها، بعد تحقيقها مجموعة كبيرة من النجاحات الأولى من نوعها في التحول الرقمي الضريبي داخل السوق المصري، حيث استطاعت تحقيق الربحية مع تقديم أفضل القيم المضافة للشركات والمؤسسات في تيسير الإجراءات الضريبية، وكذلك دعم الاقتصاد المصري في تعزيز سرعة وسهولة تطبيق النظم الضريبية.