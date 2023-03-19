«إي تاكس» تتعاقد مع مكتب استشاري عالمي لتطوير إستراتيجيتها المؤسسية

تعاقدت شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية “إي تاكس” الذراع التكنولوجية لمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، والمملوكة لكل من وزارة المالية المصرية ومجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، مع أحد مكاتب الاستشارات العالمية الكبرى لتطوير إستراتيجيتها المؤسسية على مدار 5 أعوام، بهدف تعزيز نقاط قوتها التنافسية وضمان جاهزيتها لمواكبة كافة التغيرات المستقبلية المحتملة في القطاعات التي تعمل بها.

ويأتي التعاقد في ظل اعتزام “إي تاكس” المضي قدما في خطط طموح للتوسع محليا وإقليميا وترسيخ مكانتها كمزود رائد للحلول الضريبية الرقمية ومقدم موثوق لأحدث تقنيات وخدمات تحصيل الضرائب وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية.

وبموجب التعاقد، سيتولى المكتب الاستشارى تقييم الأهداف التي تطمح لها الشركة وسبل تحقيقها بأكفأ الوسائل، وذلك عقب مراجعة الإستراتيجية الحالية لشركة “إي تاكس” وتحليل أداءها وهيكلها التنظيمي والأنظمة الرئيسية التي تتم الإدارة من خلالها ومعايير العمل وكفاءة العمليات والقواعد الداخلية وإنجازات الموظفين وقدراتهم والفلسفة التنظيمية التي تعكس القيم التي تعمل وفقها.

وبهذه المناسبة، أكد السيد خالد عبدالغنى، العضو المنتدب لشركة “إى تاكس” أن التعاقد يمثل أن التعاقد مع إحدى المكاتب الاستشارية العالمية يمثل مرحلة جديدة من مراحل التطوير المتسارع التي تنفذها “إي تاكس” لضمان التنفيذ الفعال والكفء لإستراتيجياتها الطموح، وتبني أفضل المعايير العالمية للحوكمة والشفافية.

وتابع: “اكتسبت إي تاكس مكانة فريدة في قطاع الحلول الضريبية الرقمية خلال فترة قياسية، وبرغم من إطلاقها قبل عامين فقط، إلا أنها نجحت في إنجاز تطور كبير بطرق إدارة المنظومة الضريبية في مصر من خلال عدة مشروعات رقمية محورية وعلى رأسها الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية”.

ويكمل: “مع وصول الشركة إلى هذه المرحلة من النضوج، تتعاظم أهدافها لتشمل عقد شراكات جديدة واستكشاف فرص استثمارية واعدة والتوسع محليا وإقليميا، ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة فإننا نركز حاليا على تعزيز نقاط قوتنا بالشكل الذي يسمح لنا بالتميز والمنافسة وتقديم أحدث التقنيات المبتكرة في قطاع الحلول الضريبية الرقمية”.

جدير بالذكر أن “إي تاكس” تلعب دورا محوريا في تحقيق إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي، وقد نجحت بالفعل في إحداث تغيير شامل في طريقة إدارة وتشغيل وتحصيل الضرائب بمصر عبر حلول وتقنيات رقمية متطورة ووفق جداول زمنية سريعة ومحددة، بفضل ما تمتلكه من كفاءات متميزة وكوادر فنية متخصصة وشراكات مع عدة مؤسسات عالمية.