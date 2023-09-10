«إي تاكس» الراعي البلاتيني للمؤتمر العربي للشمول المالي الشهر القادم

ضمن استراتيجتها للدعم والمساهمة في استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي لمختلف القطاعات في مصر، وقعت شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية “إي تاكس”، شراكة الرعاية البلاتينية للمؤتمر العربي الثالث للإدخار والثقافة المالية، الذي يقام في فندق سانت ريجيس، القاهرة، في الفترة 10 – 12 أكتوبر 2023 بالشراكة مع كل من البنك المركزي المصري، وزارة المالية، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة البريد المصري والبورصة المصرية.

بالشراكة مع البنك المركزي والمالية والتضامن الاجتماعي والرقابة المالية والبورصة

تحت شعار “بناء الإستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين”، يعقد المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية بمشاركة رسمية وأهلية واسعة تشمل صانعي السياسات والجهات الرقابية ومسؤلي الشمول المالي، ومقدمي الخدمات المالية بالإضافة إلى مؤسسات الحماية الاجتماعية ومؤسسات تمكين الشباب والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية والمهنية، وذلك لمناقشة الشمول المالي والتأميني والإستثماري في مصر والمنطقة العربية.

يتم تنظيم هذا المؤتمر الإقليمي من قبل “فينتك روبوز”، الشركة البحرينية لتزويد الحلول الرقمية للإدخار والإستثمار والمتخصصة أيضا في تنظيم المؤتمرات المالية للأسواق العربية.

تطور التحول الرقمى فى مصر

وبمناسبة إبرام شراكة الرعاية للمؤتمر، صرح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة “إي تاكس” أن هناك جهودا مكثفة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في مصر في السنوات الأخيرة، ومن أهمها تطوير المنظومة الضريبية الإلكترونية الحالية والارتقاء بالإدارة الضريبية، بما يعمل على تعزيز الحصيلة الضريبية والتيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية من خلال اتباع أحدث الوسائل الإلكترونية.

وأعرب عن سعى شركته نحو إدارة ضريبية على أعلى مستوى تعتمد على التكنولوجيا؛ بما يُؤدي إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين، على النحو الذي يضمن خلق منظومة ضريبية حديثة وخلق مناخ متميز للاستثمار.

موضوعات المؤتمر

تشمل الموضوعات التي يتناولها المؤتمر: الأسباب الموجبة للتثقيف المالي، التوعية المالية كجزء من تصميم المنظومات المالية، حماية المستهلك المالي، الإقراض والاقتراض، اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، المعرفة التأمينية للأسرة، التكنولوجيا المالية للإدماج والإقتصاد الرقمي، التضخم وما يعنيه للأسرة، منتجات الإدخار والحماية، كيفية الإستثمار في البورصة ومنتجات الإستثمار، التمكين المالي للشباب والمرأة ، ودور مؤسسات التمويل و التأمين متناهي الصغر.

وسوف تركز المناقشات على ملامح الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتثقيف المالي في جمهورية مصر العربية والتجارب والاستراتيجيات الوطنية والمؤسسية الناجحة لعدد من البلدان والمؤسسات لتحسين مستوى الثقافة المالية والشمول المالي حول العالم وسبل تعزيزه محليًا في المنطقة العربية.

ومن جهته قال إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة “فينتك روبوز” أن الحدث يعتبر فرصة سانحة لجهات التنظيم المالي وقادة الصناعة المالية والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة احتياجات التثقيف المالي الحالية، وبرامج الشمول المالي والأولويات في هذا الصدد.

إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة “فينتك روبوز”

وأضاف خليل أن المؤتمر يأتي أيضا في إطار حرص الدول العربية لأن تكون رائدة في مجال الصيرفة والمدفوعات الرقمية والشمول المالي للمواطنين بإعتباره أحد ركائز النمو، والخطوات التي تتخذها الحكومات العربية جاهدة نحو التحول للإقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الإقتصادي من أجل دمج الإقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل الهياكل الرسمية للدولة، مما يساعد في تحسن مستوى المعيشة وإنخفاض معدلات الفقر ويعمل على رفع الإنتاجية وضمان النمو والإزدهار، وتحقيق الإستقرار المالي.

يشارك في رعاية الحدث أيضا الإتحاد العام العربي للتأمين والإتحاد الأردني لشركات التأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين والإتحاد العماني للتأمين والمعهد المغربي للثقافة المالية والإتحاد المصري للفينتك والإتحاد المصري للقوى البشرية.

الجدير بالذكر، أن مؤتمر هذا العام يحتضن معرضًا رقميًا للحلول المالية لإطلاع المشاركين على مختلف المنصات الرقمية المستخدمة للخدمات المالية، بما في ذلك المدفوعات والاستثمار والتأمين والخدمات الرقمية الحكومية.