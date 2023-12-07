«إي اف چي هيرميس» تُنهي خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «تاكسي دبي» بقيمة 315 مليون دولار

أعلنت “إي اف چي هيرميس” أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها، نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «تاكسي» الرائدة في توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، وذلك بقيمة 315 مليون دولار في سوق دبي المالية. وقد قامت “إي اف چي هيرميس” بدور مدير الطرح المشترك لهذه الصفقة (Joint Bookrunner).

وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «تاكسي دبي» بطرح 24.99% من إجمالي رأسمالها المُصدر، عبر بيع 624.7 سهم من الأسهم الحالية، وذلك بقيمة 1.85 درهم للسهم.

حيث بلغت القيمة السوقية للشركة 4.6 مليار درهم إماراتي، بما يعادل 1.26 مليار دولار أمريكي.

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب 150 مليار درهم إماراتي (بما يعادل 41 مليار دولار أمريكي)، حيث لقيت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين في السوق المحلية والإقليمية والعالمية.

كما بلغ معدل تغطية الاكتتاب 130 مرة تقريبًا من إجمالي الأسهم المطروحة، وقد بدأ تداول أسهم الشركة، اليوم، تحت رمز (DTC).

في هذا السياق، أعرب مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في “إي اف چي هيرميس”، عن اعتزازه بالدور الذي لعبته “إي اف چي هيرميس” في إتمام صفقة الطرح العام الأولي الناجحة لشركة «تاكسي دبي» في سوق دبي المالية.

وأضاف جاد أن هذه الصفقة تعكس التزام شركة “إي اف چي هيرميس” في المساهمة بتنشيط سوق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فضلًا عن مواصلة تنفيذ إستراتيجية النمو التي تتبناها “إي اف چي هيرميس” في المنطقة، مستفيدة من الخبرات الكبيرة التي تنفرد بها الشركة في إتمام الصفقات المهمة بالمنطقة.

وأوضح جاد أن نجاح شركة «تاكسي دبي» في تطوير نموذج أعمالها من كونها شركة رائدة في تقديم خدمة مركبات الأجرة إلى توفير باقة متنوعة من حلول التنقل، يؤكد قدرتها الهائلة على مواكبة التغييرات التي تطرأ على الأسواق، وهو ما انعكس في الإقبال الكبير الذي شهده الطرح من جانب المستثمرين بمختلف فئاتهم.

وأشاد جاد بالمكانة الرائدة التي تنفرد بها “إي إف چي هيرميس” في تقديم الخدمات الاستشارية لكبرى الصفقات، وذلك بفضل التفاني التي يتمتع به فريق العمل، بالإضافة إلى سِجلّها الحافل بإتمام عمليات الطرح الأولي الناجحة.

وأكد أن هذا الطرح يمثل علامة فارقة في سلسلة الصفقات التي نجحت “إي اف چي هيرميس” في إتمامها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تسهم في ترسيخ مكانتها باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وأعرب عن ثقته بقدرة شركة «تاكسي دبي» على مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات، وتسطير فصل جديد في مسيرة نموّها كشركة مُدرجة في البورصة.

جدير بالذكر أن شركة «تاكسي دبي» تقدم باقة شاملة من حلول التنقل، وبلغت حصتها السوقية 44% بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وهو ما أسهم في ترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها المُشغل الأول لمركبات الأجرة في دبي، حيث تبلغ الحصة السوقية لأقرب منافسيها 22% من إجمالي السوق.

وقد تأسست شركة «تاكسي دبي» عام 1994 كشركة مركبات أجرة، ثم تمكنت فيما بعد من التوسع بنطاق أعمالها لتشمل خدمات التنقل الأخرى، وهو ما يعكس قدرتها على تعظيم الاستفادة من استحواذها على قطاع مركبات الأجرة والكفاءة التشغيلية.

وتنفرد الشركة بتقديم مجموعة واسعة من خدمات مركبات الأجرة، مع التركيز على أسطولها الكبير الصديق للبيئة، وخدمات مركبات الليموزين لكبار الشخصيات وخدمات الحافلات المدرسية والتجارية وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل.

وتُعدّ هذه الصفقة هي الثامنة في سلسلة صفقات الطرح الأولي التي نجحت “إي اف چي هيرميس” في إتمامها خلال عام 2023، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها، خلال الأعوام السابقة، في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

بما في ذلك نجاح الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أوكيو لشبكات الغاز» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، وهي الصفقة الأكبر في سلطنة عمان منذ أكثر من 20 عامًا.

كما تمكنت الشركة من إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في بورصة تداول السعودية (Tadawul Stock Exchange).

إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي»، في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX).

كما نجحت، في وقت سابق من العام، في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX).

بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).

يذكر أن مجموعة “إي اف جي” القابضة تحظى بتواجد مباشر في 12 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصرية، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل.

وقد أسهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، ومنصة التمويل غير المصرفي (إي إف چي فاينانس)، والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة، وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية.

وذلك بما يسهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد. وتعد “إي إف چي هيرميس” بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصرية.

وتمتلك مجموعة “إي إف چي” القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي: “إي إف چي فاينانس”، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر.

وكذلك منصة التأجير التمويلي والتخصيم “إي إف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية، ومنصة الدفع الإلكتروني “بيتابس مصر”، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.