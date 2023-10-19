«إي اف چي هيرميس» تنجح في اتمام الإصدار الثاني لسندات توريق «قسّطلي» بقيمة 159.2 مليون جنيه

أعلنت مجموعة إي اف چي هيرميس القابضة، عن نجاح قسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة «قسّطلي» للتمويل العقاري والاستهلاكي، بقيمة 159.2 مليون جنيه.

جاء ذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه، تمت الموافقة عليه خلال شهر ديسمبر 2020 لصالح تسع شركات مصدرة تشمل أربع شركات تابعة لشركة عامر جروب، وأربع شركات أخرى تابعة لشركة بورتو جروب، بالإضافة إلى شركة «قسّطلي».

وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:

تبلغ قيمة الشريحة الأولى 15.9 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة الثانية 73.2 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 70 مليون جنيه ومدتها 70 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)

وأعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن سعادتها بالدور الناجح الذي لعبته الشركة مجدّدًا في إصدار الشريحة الثانية من سندات التوريق لصالح شركة «قسّطلي»، وهو ما يعكس السجل الحافل التي تحظى به إي اف چي هيرميس في إتمام صفقات التوريق، فضلًا عن الأسس الراسخة التي ترتكز عليها الشراكة المثمرة بين المؤسستين.

وأضافت حمدي أن الشركة تدرك أهمية تقديم الحلول المالية الابتكارية الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، علمًا بأن هذه الصفقة تجسد التزام الشركة المتجدد بدعم المشروعات المتطورة التي تنفذّها الحكومة.

وأشادت حمدي بالدور البارز لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة في إتمام هذه الصفقة الناجحة، حث انعكس ذلك في التفاني والاحترافية التي أظهرها فريق العمل، وهو ما يتماشى مع استراتيجية النموّ الطموحة التي تتبناها شركة «قسّطلي»، فضلًا عن دعم أهداف مسيرة التنمية الشاملة لقطاع التمويل العقاري في مصر.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه الصفقة تأتي عقب نجاح إي اف چي هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق الكبرى في سوق ترتيب وإصدار الدين، وفي مقدمتها إصدار سندات توريق لصالح الشركة المصرية للتمويل العقاري بقيمة 472 مليون جنيه.

بالاضافة الي إصدار سندات توريق لصالح شركة «بالم هيلز» بقيمة 427.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى برنامج إصدار بقيمة 958 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري.

و نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للشركة في إتمام إصدار بقيمة 805.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة مصر» “مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا”.

كما نجح في إتمام الإصدار الأول بقيمة 998.5 مليون ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى».

وكذلك إتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 856.5 مليون جنيه، وإتمام الإصدار الثاني لصالح شركة «مصر إيطاليا العقارية» بقيمة 986 مليون جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.

وقام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات، بينما قامت شركة “Dreny and Partners” بدور المستشار القانوني للصفقة. كما قام البنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية ودور أمين الحفظ أيضاً.

يذكر أن مجموعة إي اف جي القابضة تحظى، بتواجد مباشر في 12 دولة عبر 4 قارات.

حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر.

وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية.

وكذلك شركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.