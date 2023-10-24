«إي اف چي هيرميس» تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لأكبر طرح في السوق العمانية

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها – قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، المشغل الحصري لشبكة نقل الغاز في سلطنة عمان.

وذلك بقيمة 748 مليون دولار أمريكي في بورصة مسقط للأوراق المالية.

وقامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق العالمي المشترك لهذه الصفقة.

وتعد هذه الصفقة ثاني عمليات الطرح الأولي الكبرى التي قامت الشركة بإتمامها في سلطنة عمان خلال عام 2023.

وتعزز الصفقة قدرة السلطنة على طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في بورصة مسقط وتنشط حركة التداول بها.مسقط.

وتعتبر هذه الصفقة هي أكبر من نوعها في السوق العماني، حيث شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «أوكيو لشبكات الغاز» بطرح 49% من إجمالي رأسمالها، بما يعادل 2,122,005,720 سهم، وذلك بقيمة 140 بيسة للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 1.6مليار دولار أمريكي.

وستتضمن عملية الطرح عرضًا من الفئة الأولى للمؤسسات بما يمثل 40% من إجمالي حجم الطرح، وعرضًا للمستثمرين الرئيسيين بما يمثل 30% من إجمالي حجم الطرح، وعرضًا من الفئة الثانية للمستثمرين الأفراد بما يمثل 30% من إجمالي حجم الطرح.

وحصلت كل من الشركة السعودية العُمانية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وفالكون للاستثمارات، إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، وشركة Fluxys International SA/NV على 10% من أسهم الطرح، ويشكلون سويًا المستثمرين الرئيسيين لهذا الطرح.

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب ما يعادل 10.4 مليار دولار أمريكي، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيراً من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ.

وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 13.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز OQGN.

وفي هذا السياق، أعرب كريم مليكة العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في صفقة الطرح العام الأولي لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، وهو أكبر طرح في سلطنة عمان على الإطلاق.

ولفت إلى نجاح إي اف چي هيرميس من خلال هذه الصفقة في تعزيز قدرة السلطنة على طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في بورصة مسقط للأوراق المالية وهو ما ينشط حركة التداول بها.

وأشار مليكة إلى أن هذه الصفقة هي الثانية التي تنجح الشركة في إتمامها في سلطنة عمان خلال العام الحالي بعد صفقة طرح أسهم شركة «أبراج لخدمات الطاقة»، وهي وحدة التنقيب عن النفط والغاز التابعة لشركة الطاقة العمانية «أوكيو».

ويعكس ذلك التزام إي اف چي هيرميس بتقديم أفضل الخدمات الاستشارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، فضلًا عن ترسيخ مكانتها باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في المنطقة.

وأضاف مليكة أن الصفقة لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية وذلك بفضل الجهود التي بذلها فريق العمل، وهو ما يؤكد على الفرص الاستثمارية الهائلة التي تنفرد بها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمكانة التي تحظى بها الشركة باعتبارها شريكًا موثوقًا في تلك الأسواق.

وأكد مليكة أن الشركة تتطلع إلى مواصلة النمو واستكمال سجل النجاحات في المنطقة لتعزيز مكانتها في مجال تقديم الخدمات الاستشارية.

ولفت إلى أن إدراج الشركة في بورصة مسقط أتاح فرصة كبيرة للمستثمرين العمانيين والدوليين للاستثمار في السلطنة، التي تعتبر وجهةً مثالية للاستثمار، وللمشاركة في تحقيق رؤية السلطنة 2040 التي تعكس خطة التنمية الوطنية طويلة المدى التي تهدف إلى تنويع اقتصادها وإثراء البورصة العمانية التي تنمو بشكل ديناميكي.

وتعد هذه الصفقة هي السابعة في سلسلة صفقات الطرح الأولي التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023.

وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

ونجحت الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في تداول السعودية.وذلك إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX).

كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX).

بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).

يذكر أن مجموعة إي اف جي القابضة، تحظى بتواجد مباشر في 12 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل.

وساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية.

وذلك بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر.

وفي السوق المصرية، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية.

وكذلك شركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.