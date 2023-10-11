«إي إف چي هيرميس» تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية للطرح العام الأولى لشركة «أديس القابضة» في السعودية



أعلنت “إي اف چي هيرميس”، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة،اليوم، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها – قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»، إحدى الشركات الرائدة في توفير خدمات الحفر والتنقيب وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تداول السعودية.

ووفقًا لبيان صحفي، فقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي المشترك، والمنسق الدولي، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية.



وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «أديس القابضة» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع مجموعة متنوعة من الأسهم الحالية والأسهم المُصدرة حديثاً، أي ما يعادل 338,718,754 سهم، وذلك بقيمة 13.5 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية15.2 مليار ريال سعودي، بما يعادل 4.1 مليار دولار أمريكي.

وتمثل نسبة الأسهم الحالية 9%، بينما تمثل نسبة الأسهم الجديدة 21% من رأسمال الشركة المُصدر عند إتمام عملية الطرح. وقد بلغت قيمة طلبات اكتتاب الفئات المشاركة 286.9 مليار ريال سعودي (بما يعادل 76.5 مليار دولار أمريكي).

حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا على الأسهم من جانب الفئات المشاركة في السوق المحلي والإقليمي والعالمي على حد سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 62.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز 2382.



وفي هذا السياق، أعرب محمد أبو سمرة، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بالأدوار المتعددة التي قامت بها الشركة لإتمام عملية الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»، حيث توفر هذه الصفقة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصًا كبيرة للاستثمار في واحدة من كبرى شركات الحفر العملاقة والتي تحظى بانتشار جغرافي واسع على المستوى العالمي.

وأضاف أبو سمرة أن هذا الطرح يأتي عقب المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London» الذي انعقد خلال الشهر الماضي بالتعاون مع تداول السعودية وبحضور هيئة السوق المالية السعودية باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام، بالإضافة إلى الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير» في سوق المال السعودي، ويعد ذلك بمثابة شهادة على التزامنا بتعظيم القيمة للعملاء في المنطقة واستعراض الإمكانات غير المحدودة التي ينبض بها السوق السعودي.

وأكد، أن نجاح الشركة في إتمام الاكتتاب السادس خلال العام الجاري يعكس قدرتها على ترسيخ مكانتها الرائدة في تسهيل إتمام الصفقات الاستراتيجية ذات المردود الإيجابي طويل الأمد على اقتصاد المملكة والمنطقة، حيث تتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من تواجدها الإقليمي في مختلف الأسواق حول العالم إلى جانب شبكتها الدولية الواسعة من العملاء وقدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التي تساعد في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة في سوق المال السعودي.



جدير بالذكر أن شركة «أديس القابضة»، هي واحدة من كبرى مشغلي منصات الحفر البحرية العالمية، ويقع المقر الرئيسي لها في مدينة الخُبر بالمملكة العربية السعودية.

وتتوزع أنشطة وعمليات الشركة في سبع دول حول العالم وهي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس والهند، ويعمل لديها أكثر من 7500 موظف. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة أسطول مكون من 85 منصة حفر في 7 دول، ويتضمن ذلك 36 منصة حفر برية، و46 منصة حفر بحرية مرفوعة، وبارجتين مرفوعتين، ووحدة إنتاج متنقلة بحرية.



وتأتي هذا الصفقة ضمن سلسلة من صفقات الطرح الأولي التي نجحت شركة إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023 وتبلغ 6 صفقات، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

فقد نجحت الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX).

كما نجحت في وقت سابق من العام إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).