«إي إف جي هيرميس» و«التجاري الدولي» تُهيمنان على 38% من تعاملات المؤسسات منذ بداية العام

هيمنت شركتا “إي إف جي هيرميس” الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، و”التجاري الدولي” على حوالي 38% من تنفيذات المؤسسات في البورصة المصرية خلال الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية فبراير .

وجاءت “إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة” في الصدارة بحصة سوقية 27.6% وقيمة تداول 17.4 مليار جنيه، تلاها “التجاري الدولي” بنسبة 10.5% وقيمة سجلت 6.6 مليار جنيه .

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، جماعيا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 1-3-2023، أول جلسة بالشهر الجاري، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.33%، عند مستوى 17058 نقطة.. وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.39%، عند مستوى 3059 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.06% عند 4542 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 199 سهما، ارتفع منها 88، فيما تراجع 41، و استقر 70 سهما دون تغيير .