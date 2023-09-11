«إي إف جي هيرميس» تتعاون مع «تداول» السعودية لاستعراض الفرص الاستثمارية بالسوق

تستعرض «إي إف جي هيرميس» أبرز الفرص الاستثمارية في السوق السعودية «تداول» خلال المؤتمر الاستثماري السنوي في لندن تحت عنوان «البحث عن النمو المستدام» بحضور375 ضيفا من بينهم ممثلون من أكثر من 50 شركة سعودية وهيئة «السوق المالية السعودية»، و«صندوق الاستثمارات العامة»، إلى جانب ما يتجاوز 200 مستثمر من أكثر من 120 مؤسسة مالية دولية ومجموعة من مديري الصناديق حول العالم.

ويركّز المؤتمر على المقومات الاستثمارية التي ينفرد بها الاقتصاد السعودي ضمن فعاليات تستمر لمدة يومين في لندن بعد إعادة تدشينه للمرة الأولى منذ 2019 بعد توقفه بسبب جائحة كورونا.

وسيوفر المؤتمر منصة للشركات بهدف استعراض مشروعاتها ومبادراتها التي تمهد الطريق أمام ضخّ المزيد من الاستثمارات وتقديم الخدمات الابتكارية، وسيتيح للمستثمرين الفرصة لاستكشاف أوجه التعاون المحتملة، وإقامة شراكات إستراتيجية، والتعرف المباشر على المناخ الاستثماري داخل المملكة.

المؤتمر حلقة وصل بين «تداول» والأسواق الناشئة

وقال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة “إي اف چي هيرميس” إن المؤتمر منصة لعرض الفرص الاستثمارية بالسوق السعودية والتي يدعمها تنوع القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن مبادرات التحول التي أطلقتها الحكومة لتطوير القطاع المالي في إطار رؤية المملكة 2030.

وأضاف “عبيد” أن المؤتمر يتيح فرصة فريدة لتعزيز الروابط وتوفير حلقة وصل مباشرة بين الشركات المدرجة في السوق السعودية «تدوال» والمستثمرين في نظيراتها الناشئة، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه «إي اف چي هيرميس» في دعم النمو الاقتصادي في المملكة وتطوير سوق رأس المال.

وأشار “عبيد” إلى أن السوق السعودية تعد سادس أكبر سوق من حيث القيمة السوقية في مؤشر “MSCI” للأسواق الناشئة، غير أنها لا تحظى باهتمام كبير بين مستثمري الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن المؤتمر يعكس ثقة «إي اف چي هيرميس» في السوق السعودية سريع النمو.

اهتمام دولي بالسوق السعودية

من ناحية أخرى، صرّح محمد الرميح المدير التنفيذي لتداول السعودية، أن المشاركة في فعاليات المؤتمر تعكس الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين الدوليين بالسوق المالية السعودية.

وتابع “الرميح” أن السوق المالية السعودية تمضي قدمًا في إجراء المزيد من الإصلاحات التنظيمية والبنية الأساسية للسوق والخدمات المقدمة للمستثمرين، فضلًا عن التزامه بتوفير منصة عالمية للمستثمرين والشركات ممن يتطلعون إلى اقتناص فرص في المملكة.

وأوضح “الرميح” أن التعاون مع أبرز الشركاء الإستراتيجيين مثل “إي اف چي هيرميس” يمثّل جزءًا لا يتجزّأ من الإستراتيجية التي يتبناها السوق المالية السعودية لتعزيز السيولة في السوق وجذب اهتمام المزيد من المستثمرين العالميين.

ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة من أبرز المؤتمرات الاستثمارية التي نجحت إي اف چي هيرميس في تنظيمها واستضافتها، من أجل توفير حلقة وصل بين المستثمرين العالميين، والشركات الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، حيث استضافت أكثر من 30 مؤتمرًا عبر أربع قارات مختلفة منذ عام 2007.

وفي مارس 2023، نظمت الشركة المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One››، بمشاركة 179 شركة عاملة في مختلف القطاعات الحيوية من 29 دولة، والذين يعقدون اجتماعات مباشرة مع 561 شخصية من كبار المستثمرين الدوليين ومديري الصناديق ممثلين عن 247 مؤسسة مالية.