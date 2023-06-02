«إي إف جي» تتربع على عرش السمسرة بأول 5 شهور من 2023

تربعت شركة «إي إف جي» هيرميس للوساطة في الأوراق على رأس ترتيب شركات السمسرة فس البورصة المصرية في الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات شهر مايو الماضي، بحصة سوقية 9.7% وتداولات 44.4 مليارات جنيه .

ومن المرتبة الثانية وحتى الخامسة جاءت شركات “التجاري الدولي” و “إي إف جي هيرميس الدولية”، و”الأهلي فاروس” و “مباشر لتداول الأوراق المالية” .

تجدر الإشارة إلي أنه على صعيد تعاملات شهر مايو الماضي فقط، فقد تصدرت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، صدارة ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية، بحصة سوقية 13.4% وقيمة تداولات بلغت 14.9مليار جنيه.

وحلت شركة “التجاري الدولي” وصيفًا بحصة سوقية 8.9% وقيمة تداول بلغت 9.9 مليار جنيه، تلاها “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” بحصة سوقية 8.3% وتداولات 9.2 مليار جنيه.







