«إي إف جي» الدولية تتصدر شركات السمسرة في البورصة المصرية نوفمبر الماضي

تصدرت شركة “إي إف جي” الدولية شركات السمسرة في البورصة المصرية عن تعاملات شهر نوفمبر الماضي، بحصة سوقية 10.7% وقيمة تداول بواقع 23.2 مليار جنيه .

وجاءت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية وصيفًا بحصة سوقية 10.1% وتداولات 22 مليار جنيه، ثم شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، بنسبة 9.7% وتداولات 21 مليارًا .

تجدر الإشارة إلى أن شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية كانت قد تصدرت ترتيب شركات السمسرة في الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي بحصة سوقية 11.3% وقيمة تداول بلغت 141.8 مليون جنيه .

وفي المركز الثاني حلت شقيقتها “إي إف جي” هيرميس الدولية بحصة سوقية 9.1% وقيمة تداول 114.1 مليون جنيه .

ومن المركز الثالث وحتى الخامس جاءت شركات التجاري الدولى ثم الأهلى فاروس ثم مباشر لتداول الأوراق المالية .