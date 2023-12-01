«إي إف جي» الدولية تتصدر شركات السمسرة في البورصة المصرية نوفمبر الماضي

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية وصيفًا

«إي إف جي» الدولية تتصدر شركات السمسرة في البورصة المصرية نوفمبر الماضي
أسماء السيد

أسماء السيد

8:09 م, الجمعة, 1 ديسمبر 23

تصدرت شركة “إي إف جي” الدولية شركات السمسرة في البورصة المصرية عن تعاملات شهر نوفمبر الماضي، بحصة سوقية 10.7% وقيمة تداول بواقع 23.2 مليار جنيه .

وجاءت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية وصيفًا بحصة سوقية 10.1% وتداولات 22 مليار جنيه، ثم شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، بنسبة 9.7% وتداولات 21 مليارًا .

تجدر الإشارة إلى أن شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية كانت قد تصدرت ترتيب شركات السمسرة في الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي بحصة سوقية 11.3% وقيمة تداول بلغت 141.8 مليون جنيه .

وفي المركز الثاني حلت شقيقتها “إي إف جي” هيرميس الدولية بحصة سوقية 9.1% وقيمة تداول 114.1 مليون جنيه .

ومن المركز الثالث وحتى الخامس جاءت شركات التجاري الدولى ثم الأهلى فاروس ثم مباشر لتداول الأوراق المالية .

أسماء السيد

أسماء السيد

8:09 م, الجمعة, 1 ديسمبر 23